Wartales Letsplay: Die neue Woche – Hinweise für Crowdfunder (in spe)

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

In unserer Wartales-Letsplay-Partie beginnt eine neue Woche, entsprechend haben neue Kompanie-Unterstützer die Chance, ins Team zu kommen – den aktuellen Stand seht ihr auf unserer Kompanieseite. Dort wartet auch eine neue Umfrage auf alle Crowdfunder, die sich um unser generelles Verhalten bezüglich der Hauptquest in der Grafschaft Tiltren dreht: Unterstützen wir die Flüchtlinge und helfen ihnen bei der Sesshaftwerdung in der Fremde – oder stehen wir aufseiten der Einheimischen, die den Neuankömmlingen argwöhnisch gegenüberstehen und ihnen überwiegend mit harter Hand begegnen wollen?

Wichtiger Hinweis: Die neue Regelung, pro Woche jeden zweiten neuen Kompanie-Platz nicht über die Höhe, sondern über die Regelmäßigkeit der Zahlungen zu besetzen, wird erstmals in der kommenden Woche greifen, mit Stichtag 3.7.2023 um 0:01 Uhr. Wenn ihr neu einsteigt beim Spenden, wäre also jetzt ein guter Zeitpunkt, in die Zukunft gedacht. Und wer letzte Woche bereits dabei war, stellt durch eine 5-Euro-Spende in dieser Woche sicher, nächste Woche bei den "Frequenz 2"-Usern dabei zu sein.

Wer das einige Wochen durchhält, ist mit vergleichsweise geringem Einsatz mit einiger Sicherheit auf einem vorderen Platz zur Aufnahme in die Kompanie – weil für die 2. Besetzung pro Woche (sowie ggf. die 4. etc.) zählt, wie viele Wochen am Stück gespendet wurde, und erst bei Gleichstand die absolute Summe. Wer in Woche 1 pralle 100 Euro spendete, aber nichts in Woche 2, unterliegt bei dieser Regel einem User, der z.B. in der ersten Woche 15 und in der zweiten Woche 5 Euro eingezahlt hat (er kann aber dennoch über die Reservisten-Liste A reinkommen). Nach vier bis fünf Wochen dürfte erfahrungsgemäß die Zahl der User, die regelmäßig nachwerfen, sehr klein geworden sein – das ist die Chance für Budgetbewusste, die jede Woche dran gedacht haben!

Selbstverständlich freue ich mich über jede Spende, auch über 5 Euro fürs gesamte Letsplay. Alle Crowdfunder haben die Chance, im Team zu landen: Tierische Begleiter wie die berüchtigten Kampfponys werden nämlich per Zufall unter allen Spendern ausgewählt. Auch wenn ihr nichts reinwerft, aber Spaß am Letsplay habt, soll mir das recht sein.

Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Freude mit den drei Folgen dieser Woche – am besten bookmarkt ihr euch gleich jetzt die Kompanieseite, die euch immer auf dem Laufenden hält.