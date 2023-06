Space Quest 4: Neue deutsche Übersetzung für CD-Version als Fanpatch

Im Adventure-Treff-Forum hat der User gbuster einen deutschen Übersetzungspatch für Space Quest 4 - Roger Wilco und die Zeitspringer von Sierra veröffentlicht. Zum Inhalt äußerte er sich folgendermaßen:

Als Grundlage dient die englische CD-Version + (Fan-Patch 1.3) + die deutsche Diskettenversion.

Fast 90% aller Texte mussten erneut übersetzt werden da die Übersetzung echt wahnsinnig mies ist. Hier ein Beispiel:

EN "Oh, it's you again, would you stop wasting my time?"

DE: "Oh, schon wieder Sie. Können Sie bitte aufhören, mich zu versäumen?"