Wartales: Übersichtseite für Jörgs Kompanie ist live

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Da die lieben Wartales-Letsplay-Crowdfunder das Bonusziel "Staffel 1+2 binnen einer Woche finanzieren" bravourös geschafft haben, vielen Dank noch mal dafür, waren wir am Wochenende fleißig: Junker Fabian hat den "öffentlichen Aushang", vulgo die Kompanie-Seite, erstellt: www.gamersglobal.de/wartales

Dort seht ihr einen jeweils zum Wochenwechsel aktualisierten Überblick: Wer ist im aktuellen Team, kämpft also in der Partie mit? Und wer... war im Team? Was sind die Reservisten, also die Anwärter auf weitere Rekrutierungen nach der A- (Spendensumme) und B-Liste (Spendenfrequenz)? Die Klammerangaben bei "Reservisten B" führt die Zahl aufeinander folgender Wochen auf, in denen der User gespendet hat fürs Wartales-LP – aktuell ist das logischerweise bei allen "1" und noch weitgehend identisch mit den Topspendern aus "Reservisten A", aber bald dürfte sich dadurch die echte Chance ergeben, auch mit kleineren, dafür regelmäßigen Spenden ins Team zu kommen – und so eine einzigartige Medaille zu erhalten, zusätzlich zu den Spendenmedaillen!

Da wir eine ponyinklusive Kompanie sind, wird übrigens der per Los aus allen Spendern bestimmte Audhumbla gleichberechtigt neben den echten Kämpfern aufgeführt – was ja in einigen Levelaufstiegen, durch Beförderung zum Kampfpony, noch mehr Berechtigung erlangen könnte. Ach ja: Wer das nötige "Glück" hat und es geschickt anstellt, mag am Ende des Letsplays sogar beide Spezial-Medaillen tragen: Die des "aktiven Mitglieds" sowie die des "Ex-Mitglieds". Das wäre dann sozusagen der Doppelschlag, auf den noch eure Enkel und Enkelsenkel stolz sein werden. Garantiert!

Außerdem vermerkt die Kompanieseite aktuelle Umfragen – Teilnahme nur für Crowdfunder, Nur-Gucker sehen aber zumindest die Titel der Umfragen. Dann fasst sie die aktuelle Lage zusammen, inklusive eines Screenshots, der Team, Karte, Datum und wichtigste Ressourcen zu Wochenbeginn zeigt. Die aktuell weitgehend schwarze Map wird sich im Laufe der Folgen schon noch füllen! Natürlich sind ferner noch die bisherigen Folgen verlinkt (auf dem Smartphone zum Ausklappen), und am Ende wartet das Spendensäckel.

Wer sich über den anderen Font wundert: Wir verwenden auf der Kompanieseite den auch von Wartales eingesetzten Garamond. Diesen Schriftsatz gibt es übrigens seit dem 16. Jahrhundert! Also: Macht am besten Jörgs Kompanie-Seite zu eurer Startseite im Compuserve-Browser – schließlich wollt ihr doch nie wieder irgendetwas verpassen, das sich um dieses Letsplay dreht!