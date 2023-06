Skyblivion: Aktuelle Video-Roadmap des Modprojekts veröffentlicht

PC 360 XOne PS3

Das Projekt Skyblivion hat dieses Wochenende ein Video mit einer aktualisierten Roadmap veröffentlicht. Laut dieser seien viele Aspekte des Spiels bereits fertig, wobei wichtige Meilensteine wie die namensgebenden Oblivion-Abschnitte noch fehlen. Der finale Release ist derzeit für 2025 geplant.

Skyblivion ist ein langjähriges Modprojekt, in dem das Spiel The Elder Scrolls 4 - Oblivion als Mod und damit mit der Engine des Nachfolgers The Elder Scrolls 5 - Skyrim umgesetzt wird. Es soll kostenlos für den PC veröffentlicht werden. Um es spielen zu können, ist es laut der Projektseite Voraussetzung, dass ihr sowohl Skyrim als auch Oblivion besitzt.