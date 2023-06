The Elder Scrolls 6 erscheint offenbar nicht vor 2028

PC

The Elder Scrolls 6 könnte später erscheinen als bisher angenommen, obwohl es bereits 2016 angedeutet und 2018 auch mit einem Teaser-Trailer offiziell angekündigt wurde.

Im Zuge der Anhörung wegen der Klage der US-Kartellbehörde FTC gegen die Activision-Übernahme durch Microsoft (siehe News zum kommenden Indiana Jones-Spiel) wurde der Leiter von Microsofts Sparte für Unterhaltungsprodukte, Phil Spencer, befragt. Auf die Frage, auf welchen Plattformen The Elder Scrolls 6 erscheinen wird, antwortete er:

Es ist so weit entfernt, dass es schwer ist, zu verstehen, wie die Plattformen überhaupt aussehen werden. (...) Wir reden über ein Spiel, das noch mehr als fünf Jahre entfernt ist.

Demnach könnte das Spiel erst 2028 oder später erscheinen, 17 Jahre nach dem Vorgänger The Elder Scrolls 5 - Skyrim. Eine so lange Pause wäre für eine so erfolgreiche Spielereihe durchaus ungewöhnlich, auch wenn das demnächst erscheinende Starfield (in der GG-Preview) vom gleichen Studio wohl das Potential dazu hätte, diese Lücke zu füllen.