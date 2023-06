Men of War 2: Release-Trailer verrät Veröffentlichungsdatum

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

In letzter Zeit war es still geworden rund um das Echtzeitstrategiesspiel Men of War 2, doch nun meldet sich der Publisher Fulqrum Publishing mit einem Release-Trailer zurück. Darin erfahrt ihr nicht nur, welche Inhalte das Spiel bei seiner Veröffentlichung umfassen wird, sondern auch, dass Men of War 2 am 20. September 2023 erscheinen soll.

Men of War 2 spielt zur Zeit des Zweiten Weltkriegs und simuliert mehr als 300 verschiedene Einheitentypen. In drei fiktiven Kampagnen schlagt ihr Schlachten auf Seiten der Amerikaner, der Sowjets und der Deutschen. Hinzu kommen zwei historische Kampagnen, die sich der Operation Overlord und der Operation Bagration widmen. Zwei weitere Kampagnenmodi runden die Einzelspielererfahrung ab: Raids stellt eine Serie aus 16 zufällig generierten Schlachten dar, Conquest ist eine dynamische Kampagne, in der ihr die Wahl habt, welche Gebiete ihr auf einer Karte in welcher Reihenfolge erobern wollt, um die KI-Gegner zu bezwingen.

Multiplayer-Freunde werden auf 20 handgefertigten Karten zwischen fünf PvE- und 13 PvP-Spielmodi auswählen dürfen. Außerdem wird es möglich sein, alle Kampagnen mit bis zu fünf Spielern im Koop zu bestreiten.

Den Release-Trailer könnt ihr am Ende dieser News anschauen.