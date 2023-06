Sonic the Hedgehog 3: Drehbeginn, Jim Carrey als Dr. Robotnik fraglich

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Laut einem Eintrag in der Produktionsliste von Paramount Pictures beginnen am 31. August 2023 in London die Dreharbeiten zu der Spieleverfilmung von Sonic the Hedgehog 3. Viel ist über den Film noch nicht bekannt, außer dass Jeff Fowler, wie bei den beiden vorangegangenen Teilen, wieder die Regie übernehmen wird. Ebenso kehrten Pat Casey und Josh Miller als Drehbuchautoren zurück.

Über die Handlung kann hingegen vorerst nur spekuliert werden und auch die Darstellerriege ist derzeit noch nicht bekannt. Es gilt aber als wahrscheinlich, dass James Marsden als Tom Wachowski, Tika Sumpter als Maddie Wachowski und Lee Majdoub als Agent Stone ihre alten Rollen wieder aufnehmen. Ein großes Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Jim Carrey, der mit seiner Performance als Dr. Ivo Robotnik viel zum Erfolg der ersten beiden Teile beigetragen haben dürfte.

Dieser hatte bereits auf der Promotour zu Sonic the Hedgehog 2 in einem Interview gegenüber Access Hollywood erklärt, in den Ruhestand überwechseln zu wollen. Allerdings hat er auch eine kleine Hintertür offen gelassen und darüber spekuliert, vielleicht doch erst einmal eine Schauspielpause einzulegen. Ihr könnt euch das englischsprachige Interview am Ende der News anschauen.