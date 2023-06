Indiana-Jones-Spiel von Bethesda wird exklusiv für PC und Xbox erscheinen

Pete Hines wegen FTC-Klage befragt

In den USA hat die Anhörung wegen der Klage der US-Kartellbehörde FTC gegen die Activision-Übernahme durch Microsoft begonnen. Im Zuge dessen wurde Pete Hines, Senior Vice President of Global Marketing and Communitactions des Unternehmens, zum 2021 angekündigten Indiana Jones-Spiel befragt, das beim schwedischen Entwickler Machine Games (Wolfenstein - The New Order) entsteht.

Hines wurde von den FTC-Anwälten gefragt, ob die Bethesda-Mutterfirma vor der Übernahme durch Microsoft einen Vertrag mit Disney geschlossen habe, um ein Indiana-Jones-Spiel für diverse Konsolen zu entwickeln. Das bestätigte er. Ebenso entspräche es der Wahrheit, dass Disney nach der Übernahme erneut auf die Firma zukam und die Frage aufwarf, für welche Plattformen Indiana Jones nun erscheinen werde. Schließlich bestätigte er auch, dass Bethesda später den Vertrag mit Disney abgeändert hätte, sodass der Titel nun exklusiv für PC und Xbox erscheinen werde und (wie üblich für Titel der Xbox Games Studios) ab Launch im Game Pass verfügbar sein wird.

Zum besagten Spiel selbst gab es seit dem Ankündigungs-Teaser keine Neuigkeiten.