Darauf freut sich die Redaktion im... Juli 2023

Was ist das, "Sommerloch"?

Teaser Auch wenn sich der eine oder andere aus der Runde der Redakteure und Autoren plötzlich über fachfremde Dinge wie "Grill" oder "Urlaub" redet, gibt es erstaunlich viele Spielenennungen im Juli 2023.

Jörg Langer

Hagen Gehritz

Benjamin Braun

Michael Hengst

Christian Burtchen

[FILME/SERIEN] Ich harre immer noch jeden Freitag der neuesten-Folge auf Apple TV, die zehnte und letzte der ersten Staffel kommt just am 1. Juli. Die Überraschungen nahmen zuletzt, ohne aber das eigentliche Wesen des Silos bislang zu enthüllen. Dann wollte ich mir schon länger den Spielfilmansehen, der die-TV-Serie rund um den Wikinger-wurde-zu-englischem-Fürsten Uthred fortsetzt (abschließt?). Und selbstverständlich ist auchStaffel 3 gesetzt bei mir – eine der besten Fantasy-Serien der letzten Jahre! Doof ist nur der Erscheinungsrhythmus: Fünf Folgen sind am gestrigen 29.6. erschienen, auf die letzten drei müssen wir dann bis 27.7. warten.[SPIELE/BRETTSPIELE] Neben meinem-Letsplay, das mich bis weit in den August hinein begleiten wird nach aktuellem Stand, freue ich mich auf ein weiteres Strategie-Schwergewicht:. Wurden meine Kritikpunkte aus der Preview beseitigt? Zumindest teilweise? Habe ich noch Genialitäten übersehen bislang? Freut euch auf meinen Test Mitte Juli, und wünscht mir, dass ich kommende Woche bereits loslegen kann! Zumindest reinschauen möchte ich in das kürzlich erschienene, da ich das Szenario einfach mag. Womöglich wird ja ein Jörgspielt draus, oder eine Viertelstunde.[SONSTIGES] Hagen in Urlaub? Mehr Spaß für mich, hüstel! Ich werde mich als Extraprojekt auch im Juli schwerpunktmäßig mit derbeschäftigen, bei der, weitgehend ohne mein Zutun, die eine oder andere Komplikation entstanden ist. Ich hoffe, dass ich Anfang Juli Folge 7 veröffentlichen kann und Ende Juli Folge 8. Außerdem freue ich mich auf unser Diamant-Using-Meeting in Kürze.[FILME/SERIEN] Der Juli wird mein Monat, um das abzuarbeiten, was sich auf der Watchlist angesammelt hat. Zum Beispiel schlummert da sogar noch Staffel 5 der japanischen Büroleben-Fabel, die mit ihren kurzen Folgen eigentlich schnell weggeschaut ist. Auch die zweite Staffel des Götter-gegen-Helden-Kampfturnierswartet, als nächstes steigen in den Ring Jack the Ripper und Herkules. Welch schöner Quatsch![SPIELE/BRETTSPIELE] Da ich den dritten Serienteil so manches Mal mit Freude wieder gestartet habe, gilt meine größte Vorfreude tatsächlich. Das Design des neuen Hundes trifft nicht meine Definition von süß, aber ich freue mich auf die neuen Pflanzenwesen und bin gespannt, nun die Welt auch nachts zu erforschen, vor der man zuvor immer in die Umlaufbahn geflohen ist. Daneben bin ich gespannt auf die hirnverknotenden Illusions-Rätsel des Indie-Titelsund freue mich auf ein Wiedersehen mit dem Indie-Titelin der neuen Definitive Edition. Das 2D-Rollenspiel mit klobigen Sprites spielt interessant auf der Gefühlsklaviatur. So oft ist es albern und voller schräger Charaktere, aber wenn man anfängt, an seiner Party zu hängen und dem Protagonisten nur das beste für die Suche nach seiner verschwundenen Ziehtochter wünscht, dann hört der Spaß irgendwann auf...[SONSTIGES] Ich freue mich aufs gepflegte Nichtstun in meinem Urlaub, der schon begonnen hat, wenn ihr diese Zeilen lest. Den werde ich auch nutzen, um mich weiter in den lustigen Romanzu vertiefen. Das ist der zweite Band über das Britische Department of Extradimensional Affairs von. Nachdem recht früh im ersten Band die Existenz von Magie der allgemeinen Öffentlichkeit enthüllt wurde, müssen sich die Mitarbeiter des ehemaligen Ministeriums für Okkulitmus weiter daran gewöhnen, keine Geheimbehörde mehr zu sein, sodass ihnen von Fall zu Fall ständig auf die Finger geschaut wird: Terminieren sie zurecht Horror-Kreaturen aus anderen Dimensionen oder diskriminieren sie gerade in Wahrheit gar nicht so böses intelligentes Leben? Andere Mitglieder der Regierung sind zwar böse Karikaturen, die Hauptfiguren sind dafür zwar verschroben, aber charmant bodenständig, also latent mit sozialer Interaktion und dem Wahnsinn um sie herum überfordert.[FILME/SERIEN] Ich wollte es ja eigentlich sein lassen, aber nachdem die Kritiken aninsgesamt eher mäßig ausfallen, werde ich ihn mir im Juli definitiv im Kino geben. Die meisten kennen eh nichts mehr zwischen „alles geil“ und „alles scheiße“, weshalb ich mir da selbst ein Bild machen möchte. Und obmit 80 zu alt ist? Mir völlig egal! Es gibt nur einen Indy, so wie es nur einen Marty McFly und nur „ein'“ gibt. Auch ich fand „den Kristallschädel“ nicht gut, aber das hatversaut, der seinen Zenit eh längst überschritten hat. Ich kenne nicht all seine Filme, aber nachund seinen beiden Wolverine-Filmen kann ich mir kaum vorstellen, dass der neue Indy-Streifen mir so gar nicht zusagt. Dabei fällt mir ein, muss immer nochschauen...[SPIELE/BRETTSPIELE] Der Juli ist ja quasi immer die Hochphase der Saure-Gurken-Zeit. Aber miterscheint mindestens ein Spiel, auf das ich große Lust habe. Ich weiß gar nicht mehr so genau, weshalb ich den Vorgänger testen musste beziehungsweise durfte, denn eigentlich lag Nintendo primär bei Christoph. Ist aber auch egal, ich hatte damals sehr viel Spaß an, denn das sah sehr schön aus und die sammelbaren Früchte waren bei weitem nicht das einzig Süße im Spiel. Von Pikmin 4 erwarte ich tatsächlich vor allem mehr vom Gleichen, was mir im Zweifel sogar reichen würde. Aber die Liste an Kleinigkeiten, die man besser hätte machen können, war dennoch nicht unbedingt kurz, weshalb auch abseits der Grafik, massiv hat die Switch-Umsetzung diesbezüglich des Vorgängers ja nicht zugelegt, definitiv Steigerungspotenzial vorhanden ist. Noch was? Ja, sehr gespannt bin ich auch auf. Ich fand das nicht ganz so stark wie Stephan Petersen damals im Test. Aber ja, es war erzählerisch schon auf angenehme Art speziell. Mal schauen, ob der Nachfolger mit Netflix im Rücken zulegen kann oder im Zuge dessen eher abbaut.[SONSTIGES] Nachdem ich im vergangenen Jahr im Juli 40 wurde, habe ich mir vorgenommen, künftig auf Benjamin Button zu machen und stattdessen mit jedem Jahr jünger zu werden. Ob der Plan aufgeht? Unsicher! Aber es ist trotzdem gut zu sehen, dass die meisten anderen um mich herum anscheinend schneller altern als ich. Erst letztens zwei ehemalige Klassenkameraden wiedergetroffen, von denen sogar einer ein Jahr jünger ist. War kurz davor zu sagen, dass ich mit dessen 15 Jahre jüngeren Bruder die Schulbank gedrückt habe, bis mir auffiel, dass der einfach nur wie Mitte Fünfzig aussieht. Aber wer weiß, wie es bei mir in ein paar Jahren aussieht...[FILME/SERIEN] Ich bin nicht der größte-Fan, den die Welt je gesehen hat. Eher das Gegenteil. Aber Mission Impossible ist schon immer großes Popcorn-Kino gewesen. Außerdem war ich ein Fan der originalen Fernsehserie aus dem Jahr 1988, mitals Protagonist. Also werde ich für den 13. Juli undschon mal ein Ticket bestellen. Thematisch weiter oben auf meiner privaten Wunschliste istFilm, mit dem großartigenals „Vater der Atombombe“. Außerdem werde ich im Juli ganz sicherweiterschauen und mich auf die Premieren der zweiten Season von(basierend auf den Büchern vonbekannt für seine Figur Harry Bosch) und natürlich(3. Season) freuen. Ist ja die letzte Staffel mit Henry Cavill – und kann es einen anderen Geralt von Riva geben?[SPIELE/BRETTSPIELE] Nein, ich habeimmer noch nicht durch – ganz bewusst nicht. Zwar habe ich die fünf Tempel erledigt, aber Ganondorf muss warten – es gibt noch so viel zu tun! Neu stehen bei mir Miyamotos vierter Teil der knuffigen-Serie auf dem Einkaufszettel, und, deutlich weniger knuffig, der aktuelle Part der Strategie-Reihemit dem Untertitel. Größer kann der Kontrast kaum sein![SONSTIGES] Ich komme mit zwei Monaten Verspätung hoffentlich zum Lesen des Comicsvon. Ansonsten gibt es genug andere Aktivitäten im Juli. Ich werde mir wohl nach langem Abwägen einen neuen Grill zulegen – einen Pellet-Smoker – und den Offset-Smoker in den Ruhestand schicken. Außerdem kommt Besuch aus Kanada, die Terrasse wird neu gemacht und ich werde Ende Juli noch geschäftlich ein paar Tage an die Westküste der USA reisen. Nicht zu vergessen: Juli ist Vorbereitungszeit für die Gamescom. Hotel ist gebucht, Fachbesucher- und Bahnticket gekauft. Jetzt werden die ersten Termine gemacht.[FILME/SERIEN] Ja, natürlich kommt auch von mir etwas Hutkrempenvorfreude - fürwünsche ich mir grundsätzlich "nur" etwas Kristallschädel-Wiedergutmachung, wobei die Vorberichterstattung den Optimismuspegel durchaus stark reguliert hat. Action-reich geht es weiter mit ... Koppelnavigation! Richtig,verspricht 163 Minuten (an dieser Stelle bitte einen kleinen Seufzer denken) erstklassige Unterhaltung. Es wird im Juli also ein Duell der zu pfeifenden Titelmelodien geben. Der Vollständigkeit halber - der Nachwuchs im Serien-Kanon des MCU ist natürlich aufgefallen, Begeisterungsstürme hat Secret Invasion bisher aber noch nicht ausgelöst.[SPIELE/BRETTSPIELE] Im Gegensatz zum versammelten Kollegium hier reizt mich das Juli-Lineup kaum, sondern lädt eher für einen Blick auf den Pile of Shame. Da schreien besonders starkund[SONSTIGES] Ab in den Urlaub und nach Diktat verreist!

Karsten Scholz

[FILME/SERIEN] Vor einigen Jahren hatte ich bereits die ersten Staffeln von Justified gesehen. Es gibt wohl keinen US-Marshal, der seinen Hut so lässig trägt, wie Raylan Givens, gespielt von Timothy Olyphant. Im Juli möchte ich auf Disney+ endlich den Rest vom Serien-Fest nachholen. Außerdem werde ich in die neue MCU-Produktion Secret Invasion reinschauen, in der Nick Fury im Fokus steht.



[SPIELE/BRETTSPIELE] Da ich aus beruflichen Gründen schon vor Wochen Diablo 4 für Final Fantasy 16 unterbrechen musste, werde ich in den kommenden Wochen endlich das Endgame des Hack&Slays unsicher machen – und sicherlich auch mal in die erste Saison reinspielen. Außerdem bin ich sehr gespannt auf The Expanse: A Telltale Series. Hoffentlich wird die Adaption der unterhaltsamen Serien-Vorlage gerecht.

[Sonstiges] Derzeit schlagen wir uns privat mit mehreren Ämtern an mehreren Fronten herum, was ganz schön an die Substanz geht. Nur ein Beispiel: Aus dem Nichts behauptet die für den Rundfunkbeitrag zuständige Behörde, dass meine Lebensgefährtin und ich nur Mitbewohner einer Wohngemeinschaft seien. Mir wurde eine neue Beitragsnummer zugeteilt und ich soll einen dicken Batzen Geld nachzahlen. Warum auch nicht, wir wohnen schließlich erst seit 2013 gemeinsam in der Wohnung. Mal schauen, ob unsere beiden Kinder als Beweis der Ernsthaftigkeit unserer Beziehung taugen … das wird noch ein unterhaltsamer Juli!