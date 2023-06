Panzer Corps 2: Axis Operations - 1945: Erweiterung erschienen

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Heute ist mit Axis Operations - 1945 die achte Erweiterung für das in unserem Test mehr als überzeugende Rundentaktik-Wargame Panzer Corps 2 (im Test) erschienen. Deutschland liegt in Schutt und Asche und steht am Rand der Niederlage, gibt aber nicht auf. Stattdessen werden sogar letzte verzweifelte Gegenoffensiven gestartet, um das Kriegsglück noch zu wenden. Wird das gelingen oder die Wehrmacht untergehen? Axis Operations - 1945 schließt den 2. Weltkrieg ab, ist aber nicht zwingend die letzte Erweiterung für Panzer Corps 2. Ihr könnt, für den Fall der Fälle, euren Spielstand für die Zukunft aufbewahren. In Axis Operations - 1945 könnt ihr mit eurer durch alle Erweiterungen mitgenommene Streitmacht weiterspielen oder mit einer vorgefertigten Truppe, inklusive Helden, direkt loslegen.

Es gibt eine historische Kampagne an der Ostfront. Es werden aber auch Operationen aus dem zeitlichen Kontext abgedeckt, etwa Unternehmen Bodenplatte, also der Angriff auf alliierte Flugplätze im Westen, mit dem die Ardennenoffensive vorbereitet werden sollte. Die Kampagne stellt euch auch historische Personen vor. Dazu kommt eine ahistorische Kampagne, die nach dem fiktiven Sieg in der Schlacht von Plesti fortgesetzt wird. Ihr übernehmt das Kommando in einer Situation, in der die Landung in der Normandie abgwehrt und der Sowjetische Ansturm gestoppt wurden. Insgesamt gibt es 18 neue Szenarien.

Der Preis des DLC liegt bei 9,99 Euro. Ihr könnt ihn auf Steam, wo auch ein Sale der bisherigen Inhalte läuft, oder direkt bei Slitherine erwerben.