PM: The Cosmic Wheel Sisterhood – “Meet the Coven”-Trailer (Cosmocover)

The Cosmic Wheel Sisterhood – “Meet the Coven”-Trailer

Deconstructeam und Devolver Digital haben neue Bilder aus dem zauberhaften The Cosmic Wheel Sisterhood heraufbeschworen und sie in ein Video gepackt. Der “Meet the Coven”-Trailer stellt einige der Charaktere, denen Fortuna im Laufe der Geschichte begegnen wird, zum ersten Mal vor – darunter mächtige Hexen, die Fortuna auf der Erde traf, bevor sie auf einen Asteroid verbannt wurde.

Wer von diesem Video verzaubert ist, kann schon jetzt eine einstündige Demo, ungefähr 15% des finalen Spiels, auf Steam spielen. Der Demo-Fortschritt kann in das finale Spiel übernommen werden.

Auf ihrer Suche nach Freiheit geht Fortuna einen gefährlichen Pakt mit einer uralten, mysteriösen Kreatur namens Abramar ein, die ihr die Macht verleiht, magische Tarot-Karten zu erstellen.

In The Cosmic Wheel Sisterhood erschafft ihr ein eigenes, vollkommen einzigartiges Tarot-Deck. Die Arkanen Elemente, die ihr dabei verwendet, geben jeder Karte unterschiedliche Charakteristika und Fähigkeiten und beeinflussen das Schicksal der Charaktere, denen ihr im Spiel begegnet. Mit Hilfe der Karten taucht ihr tief in ein komplexes Narrativ ein, das mehrere Jahrzehnte umspannt und Themen wie Identität, Gemeinschaft und persönliche Verantwortung behandelt. Ist euer Zirkel dem Untergang geweiht, oder gibt es Hoffnung? Das Schicksal liegt in eurer Hand!

The Cosmic Wheel Sisterhood ist das bisher größte und ambitionierteste Spiel des Studios und erscheint noch dieses Jahr für PC und Switch. Unter cosmicwheelsisterhood.com findet man eine Prise Magie und weitere Infos.