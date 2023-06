PM: Assassin's Creed® Symphonic Adventure kommt am 25. und 26. August 2023 nach Köln (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 22. Juni 2023 – Ubisoft und Overlook Events kündigten zwei Spieltermine für Assassin's Creed® Symphonic Adventure in Deutschland an. Die Aufführungen werden am 25. und 26. August im WDR-Funkhaus in Köln stattfinden. Der Soundtrack von Assassin's Creed, der weltweit bekannten Videospielreihe von Ubisoft, wird dabei vom WDR Funkhausorchester Köln gespielt. Tickets für beide Konzerttage sind ab sofort erhältlich.

„Ubisoft ist sehr stolz darauf, mit den talentierten Musikern und Musikerinnen des WDR Funkhausorchesters Köln für diese Aufführung zusammenzuarbeiten zu dürfen, ein renommiertes Orchester, das für seine herausragenden Leistungen bekannt ist“, sagt Romain Fascialé, Strategic Alliances Project Manager bei Ubisoft. Die Aufführung wird von Wayne Marshall geleitet, einem weltbekannten Dirigenten, Organisten und Pianisten, der für seine Verdienste um die Musik zum Officer of the Order of the British Empire (OBE) ernannt wurde.

Assassin's Creed Symphonic Adventure wird von Overlook Events produziert und bietet ein komplettes Orchester und einen Chor mit über 100 Musiker:innen auf der Bühne sowie einer ganzen Reihe von Instrumenten und Gesangssolisten und -solistinnen. Es erkundet die große Bandbreite an Stilen und Interpretationen der Assassin's Creed-Saga aus der Perspektive der vielen gefeierten Komponisten der Spielereihe. Fast 100 verschiedene Kompositionen aus den 12 Hauptspielen werden in der Show gespielt. Assassin's Creed Symphonic Adventure liefert ein einzigartiges und eindringliches Konzerterlebnis mit einer mitreißenden Erzählung. Die Musik wird mit Videomontagen aus jedem Spiel auf einer riesigen Kinoleinwand in 4K begleitet. Diese wurden speziell für die Show erstellt und sind perfekt auf das Orchester, den Chor und den Solisten abgestimmt.

Nach dem Erfolg der ausverkauften Weltpremiere in Paris im Oktober 2022 vor 2.700 Zuschauer:innen, startete Assassin’s Creed Symphonic Adventure im Mai 2023 seine Welttournee mit einer zweiten Aufführung in Barcelona. Fans haben nun die Möglichkeit, dieses außergewöhnliche Erlebnis in Köln zu entdecken, wo am 23. bis 27. August die Gamescom stattfindet, das weltweit größten Gaming-Event.

„Ein großes Dankeschön an Ubisoft und Overlook Events für die tolle Assassin's Creed Symphonic Adventure- Konzerttour, die ich in Paris besucht habe. Ich hoffe, dass dies Assassin's Creed-Fans auf der ganzen Welt erleben können!", ergänzt Jesper Kyd, einer der Hauptkomponisten der Assassin's Creed-Saga.

Hier gibt es das Video zur Weltpremiere in Paris:

Die offizielle Webseite https://assassinscreedsymphonicadventure.com/

About Overlook Events

​Overlook Events aims to be a recipient of new ideas combining the creativity of talented artists with the need to provide enthusiasts with new and innovative experiences both in design and their representation. Overlook Events works with the greatest artists and composers to develop original concepts and export them around the world, exploring the many possibilities allowing to create unique scenic performances

Über Assassin’s Creed

​Seit ihrer Erstveröffentlichung im Jahr 2007 hat sich die Assassin's Creed-Reihe weltweit mehr als 200 Millionen Mal verkauft. Die Marke zählt heute zu einer der meistverkauften Spielereihen in der Geschichte der Videospiele. Assassin’s Creed ist in der Branche bekannt für seine vielfältigen und fesselnden Geschichten, die weit über Videospiele hinausgeht, da die Marke in viele andere Unterhaltungsmedien einfließt.