Penny's Big Breakaway: Neuer 3D-Platformer angekündigt

Das Publishing-Label Private Division hat heute mit Penny's Big Breakaway ein neues Platform-Actionspiel angekündigt, das Anfang kommenden Jahres für Xbox Series X|S, PC, Switch und PS5 erscheinen soll. Ihr schlüpgt in die Rolle von Penny, mit der ihr auf der Flucht vor einer Pinguin-Armee durch verschiedenste Level springt und rennt. Den Ankündigungstrailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.

Christian Whitehead, Creative Director bei Entwickler Evening Star, äußerte sich anlässlich der Ankündigung wie folgt:

Wir bei Evening Star haben eine große Leidenschaft für ausdrucksstarke, Charakter-getriebene Spiele, die sich auf ein präzises und befriedigendes Set an Aktionsmöglichkeiten konzentrieren. Für unseren Debüttitel haben wir uns der Herausforderung gestellt, diesen Ansatz nicht nur in einer neuen Marke zu verfolgen, sondern in einer kompletten 3D-Welt. Penny's Big Breakaway war eine wundervolle Gelegenheit für unser Team, als Studio kreativ und technisch zu wachsen, und wir können es kaum erwarten, dass die Spieler*innen mit Penny und Yo-Yo jede Menge raffinierte Tricks vorführen!