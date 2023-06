Stunt Derby: Dokufilm-Team noclip und Gish-Entwickler machen ein Spiel

PC Linux

Danny O'Dwyer, irischer Video-Blogger, Dokufilmer und Ex-Gamespot-Spielejournalist ist mit seinem noclip-Team, das einigen von euch bislang nur als Produktionsfirma für Dokumentationen über Computer- und Videospiele sowie das Thema Gaming im allgemeinen bekannt war, unter die Spieleentwickler gegangen.

Die Idee kam dem Team nach zahlreichen Dokus und Interviews mit vielen Spielestudios, als sie bemerkten, dass die von ihnen befragten Entwickler zwar stets sehr offen über ihre Arbeit und die Entwicklungen sowie die Spiele an sich Auskunft erteilten, jedoch über bestimmte Themen der Spieleentwicklung eher zurückhaltend bis gar nicht sprachen. Dies betraf Bereiche wie Details der Finanzierung, das Pitching und Verträge mit Publishern, Marketingfragen, diverse Designentscheidungen, ehrliche Auskünfte über Arbeitsbedingungen, Regelungen mit Plattformen wie Steam und sonstige eher als trocken zu bezeichnende Abläufe einer Spieleentwicklung. Die logische Folgerung war, ein eigenes Spiel zu entwickeln, um möglichst alle Bereiche, auch die wenig sichtbaren, erfahren und beleuchten zu können, in die man als Journalist keinen Einblick erhält.

Das noclip-Team hat sich mit Spieldesigner und Programmierer Alex Austin zusammengetan und die Entwicklung von Stunt Derby, einem physikbasierten Multiplayer-Crash-und-Rennspiel begonnen. Austin ist einigen von euch vielleicht durch den Szene-Hit Gish von 2004 bekannt, den er zusammen mit Edmund McMillan realisierte oder von den beiden Early-Access-Titeln Sub Rosa und Golf for Workgroups. Gemeinsam wollen noclip und Cryptic Sea die verschiedenen Stufen einer Spielentwicklung durchmachen und die Untiefen der Spieleindustrie durchleuchten. Wie laufen Verhandlungen mit Geldgebern und Publishern ab? Wer gibt wann Milestones an? Wie kommen Entwickler an Steam-Keys ihrer eigenen Spiele und wie können sie diese verteilen? Wie läuft die Präsentation anhand einer eigenen Website ab? Wie lässt sich ein Spiel allgemein vermarkten und wie kommt es in die Presse?

Im unten eingebundenen Video macht Danny auf die nun veröffentlichte Demo zu Stunt Derby auf Steam im Rahmen des Next Fests auf der Valve-Downloadplattform aufmerksam. Mehr Details zum Spiel sind auf dem Youtube-Kanal noclip-Crew zu finden. Erscheinen soll das Spiel, wenn alles nach Plan läuft, noch in diesem Jahr für PC und Linux. Wenn ihr noclip wegen ihrer Dokuarbeit oder dieses Spieleprojekt unterstützen wollt, habt ihr über Patreon in den Quellenlinks der News die Möglichkeit dazu.