Meisterdetektiv Pikachu bekommt Fortsetzung // Release im Oktober 2023

Gamefreak gab im Zuge der jüngsten Nintendo Direct bekannt, dass sich Pikachu einmal mehr die Detektivmütze aufsetzen wird. Nachdem Meisterdetektiv Pikachu bereits verfilmt wurde, steht nun also eine Fortsetzung des 3DS-Adventures an. Der zweite Teil hört dabei auf den Namen Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück – eventuell um sich von der Filmfortsetzung Meisterdetektiv Pikachu 2 abzuheben, die (wenn auch bisher mit Anlaufschwierigkeiten) ebenfalls produziert werden soll.

Im Trailer seht ihr Impressionen einer Großstadt voller Pokémon und den Elektromäusedetektiv, der ständig mit tiefer Stimme von Kaffee fantasiert. Besagte Stimme gehört in der englischen Fassung Kaiji Tang, der unter anderem in der lokalisierten englischen Fassung von Yakuza - Like a Dragon (im Test, Note 8.5) den Helden Ichiban verkörperte.

Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück erscheint bereits am 6. Oktober 2023 für Nintendo Switch.