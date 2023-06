PM: Mario + Rabbids® Sparks of Hope: Die letzte Spark-Jägerin (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 21. Juni 2023 – Ubisoft® hat im Zuge der Nintendo Direct die sofortige Veröffentlichung vom zweiten DLC für Mario + Rabbids Sparks of Hope bekannt gegeben. Der DLC beinhaltet eine neue Story und einen neuen Planeten, der zur Erkundung einlädt. Mario + Rabbids Sparks of Hope ist exklusiv für Nintendo Switch erhältlich.

Der Trailer zum DLC kann unter folgendem Link gefunden werden:

Nach der erfolgreichen Veröffentlichung von Turm der Verloooorenen geht das galaktische Abenteuer mit Die letzte Spark-Jägerin weiter. Kurz vor Miseras Festung entdecken Mario und seine Freunde eine Anomalie im Hortusmelodicus, einem wundersamen Planeten, auf dem Pflanzen bezaubernde Musik produzieren. Eine neue Ausbreitung der Finsterzeit erwartend, wechseln unsere Helden ihren Kurs, nur um sich kurz darauf auf einem komplett verstummten Planeten wiederzufinden, von dem es zunächst kein Entkommen zu geben scheint. Neue Herausforderungen warten auf das Team in Form von Dolores, der letzten Spark-Jägerin, die ihre niederträchtigen Pläne auf jeden Fall umsetzen will und dabei sogar auf eine furchtbare selbst kreierte Waffe zurückgreifen kann: Die Robo-König Bob-omb. Mario ist im Kampf gegen Dolores glücklicherweise nicht allein und kann sogar auf die Hilfe von neuen Verbündeten und eines alten Freundes zählen.

Auf dem Hortusmelodicus erleben Spielerinnen und Spieler eine Reise durch die Musik und die Natur, interagieren mit musikalischen Pflanzen und lösen Rätsel. Die neun spielbaren Heldinnen und Helden des Hauptspiels werden von fünf neuen Sparks unterstützt, um Dolores zu stoppen. Jede Hilfe ist im Kampf gegen neue Gegner wie den Kanonikus oder Golems willkommen.

Mario + Rabbids Sparks of Hope: Die letzte Spark-Jägerin kann einzeln oder als Teil des Season Passes oder der Gold Edition erworben werden. Mehr Informationen zu den erhältlichen Editionen gibt es unter https://www.mariorabbids.com/buypyt

Weitere Informationen zu Mario + Rabbids Sparks of Hope gibt es unter news.ubisoft.com.

Angebote zu Ubisoft Spielen gibt es im offiziellen Ubisoft Store unter: https://store.ubisoft.com/de/home

Only the most extravagant team of Heroes can rekindle the sparks of hope across the galaxy! Team up with Mario, Rabbid Peach and their friends on a cosmic journey to defeat Cursa and save the galaxy! Explore planets throughout the universe that are filled with strange inhabitants, memorable quests and hilarious secrets! Outwit enemies in an innovative combat system mixing turn-based tactics and real time action. Combine forces with the Sparks’ immense energy and anything becomes possible…for better OR worse!

MARIO + RABBIDS SPARKS OF HOPE © 2023 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Rabbids, Sparks of Hope, Ubisoft and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries. Nintendo properties are licensed to Ubisoft Entertainment by Nintendo. SUPER MARIO characters © Nintendo. Trademarks are property of their respective owners. Nintendo Switch is a trademark of Nintendo.