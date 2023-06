Super Mario Bros. Wonder: Neues 2D-Mario angekündigt

Release im Oktober 2023

Nintendo hat am 21.6.2023 eine neue Nintendo Direct ausgestrahlt. In dieser wurden nicht nur Remakes von Super Mario RPG und Luigi's Mansion 2 angekündigt, sondern auch ein neues - noch namenloses - Spiel mit Prinzessin Peach in der Hauptrolle. Die Überraschung folgte jedoch am Ende der Präsentation: Mit Super Mario Bros. Wonder erscheint im Oktober ein neuer 2D-Plattformer im Mario-Universum für die Switch-Konsole.

Der nachfolgende Trailer zeigt experimentelle Spielmechaniken und eine deutlich humorvollere Präsentation als bei den bisherigen New Super Mario Bros. Spielen. Auch der obligatorische Mehrspielermodus ist wieder mit von der Partie. Weitere Impressionen aus dem Jump-and-run-Titel erhaltet ihr mit unserer frisch angelegten Screenshot-Galerie.