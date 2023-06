Die Wertungen der deutschen Presse

In unserem Noten-Vergleich zu Final Fantasy 16 führen wir Tests, Reviews, Wertungen oder wie auch immer von den folgenden deutschen Online-Spielemagazinen auf – unabhängig davon, dass einige davon auch Print-Angebote (aka Hefte) publizieren: CBS (Computer Bild Spiele), GameStar.de, GamePro.de, GIGA.de, PCGames.de (& Videogameszone.de), Spieletipps.de und, natürlich, GamersGlobal.de – wobei wir uns höflich ans Ende der Review-Liste stellen. Was uns wichtig ist: Eine Wertung kann immer nur eine grobe Beschreibung der Spielqualität sein – bitte lest euch den jeweiligen Testbericht durch, bevor ihr euch zu einer vielleicht aus dem Rahmen fallenden Note äußert. Die Magazine Gameswelt.de und Eurogamer.de tauchen nicht mehr auf, seit sie sich entschlossen haben, keine Wertung mehr unter ihre Tests zu schreiben.

Wertungs-Vergleich: Final Fantasy 16

Review von Note/Link Zitat aus dem Testbericht Computer Bild Spiele - Nicht getestet* GameStar 85

v. 100 Opulent präsentiertes Action-Rollenspiel, das den Actionteil sehr kompromisslos denkt – für manchen Serienfan sicher zu kompromisslos. GamePro 84

v.100 Als Fan der späten PS1- und PS2-Ära von Final Fantasy liegt mir die Neuausrichtung von FF16 nicht so ganz. Besonders die politische Story ist oft zu verworren dafür, dass sie selten eine direkte Auswirkung auf die Charaktere hat – Final Fantasy 12 etwa hat seinen politischen Plot weitaus besser erzählt. [...] Wo ich mich durch die Story aber an einigen Stellen regelrecht durchkämpfen musste, hat mich zumindest das Kampfsystem vollends überzeugt. GIGA - Nicht getestet* PC Games /

v.10 Grandios inszeniertes Action-Rollenspiel mit spannender Handlung, flotten Kämpfen, überschaubaren Rollenspiel-Elementen und düsterem Setting. Spieletipps - Nicht getestet* GamersGlobal 9.5

v. 10 Wie euch persönlich Final Fantasy 16 gefällt, hängt wohl auch davon ab, wie viel JRPG-Anteil ihr beim Namen Final Fantasy erwartet. [...] Ich habe Angst um liebgewonnene Charaktere, an mancher Stelle einen Kloß im Hals und frage mich, wann die größten Ekelpakete endlich das bekommen, was sie verdienen. [...] Es mag mehr Action- als Rollenspiel sein, aber dafür so richtig: Final Fantasy 16 ist das packendste Action-Spektakel des Jahres.

Durchschnittswertung 8.9 *Zuletzt überprüft: 11.05.2023, 16:00 Uhr

Wir errechnen die Durchschnittswertung auf Grundlage des 10er-Systems, eine "75" entspricht also einer 7.5. Selbstverständlich unterscheiden sich die Wertungssysteme und -philosophien im Detail. Vergibt ein Magazin unterschiedliche Wertungen beziehungsweise Noten je nach Plattform, verwenden wir für den Durchschnitt die höchste. Sollte mittlerweile ein Test bei einem Magazin erschienen sein, der hier als "Nicht getestet" gekennzeichnet ist, so freuen wir uns über die Nennung der Wertung nebst Link als Comment.