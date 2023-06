PM: Erfahrt, wie die japanische Kultur den kommenden Party-Brawler PixelJunk Scrappers Deluxe inspiriert hat (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

ich bin Yasuyoshi Yamamura, Art Director bei Q-Games. Anlässlich der bevorstehenden Veröffentlichung unseres rasanten Party-Brawlers „PixelJunk Scrappers Deluxe“ möchte ich heute einige Einblicke in die Entwicklung des Titels mit euch teilen.

Seit der Veröffentlichung des allerersten PixelJunk-Titels auf der PS3 in 2007 ist die PlayStation sozusagen die Heimat der Reihe. Von PixelJunk-Shooter über Monsters und Racers bis hin zu Eden: Die PlayStation-Spieler haben uns immer dabei unterstützt, coole Genremixe und neue Mechaniken auszuprobieren. Wir freuen uns darauf, noch in diesem Jahr mit PixelJunk Scrappers Deluxe auf PlayStation 4 und PlayStation 5 zurückzukehren.

Inmitten einer postapokalyptischen Welt, die von Robotern beherrscht wird und in der sich überall Müllbergen angehäuft haben, übernehmen die Spieler die Kontrolle über ein Team von Scrapper-Robotern und kämpfen sich durch die Straßen von Junktown, um so viel Müll wie möglich zu beseitigen. Roboter zeichnen ist mein persönliches Hobby, also wollte ich natürlich sofort loslegen, als einem unserer Game Directors die Idee für ein Spiel über Müllsammelrobotern kam.

Räum die Straßen von Junktown als Müllsammelroboter auf

Q-Games entwickelt seit 23 Jahren Videospiele in Kyoto, und wir lassen uns oft unbewusst von der Welt um uns herum inspirieren. Doch diesmal haben wir uns ganz bewusst dafür entschieden, dem Spiel mit Elementen der japanischen Kultur, die uns sehr am Herzen liegt, Leben einzuhauchen.

Die einzelnen Level gehören zu fünf Gebieten in Junktown, von denen die ersten vier von realen Orten in Japan inspiriert sind. Was die Art Direction anbelangt, entschied ich mich dafür, mir ein authentisches Bild von Japan zu machen… und es dann völlig auf den Kopf zu stellen.

Haruhabara ist vom berühmten Einkaufsviertel Akihabara und dem angesagten Modeviertel Harajuku inspiriert. Ich habe viel recherchiert, um die ikonischsten und prägnantesten Aspekte herauszuarbeiten.

Haruhabara– inspiriert von Akihabara, der „Electric Town“, und dem Modeviertel Harajuku.

Akihabara ist nicht nur für seine Videospiel- und Elektronikgeschäfte bekannt, sondern auch für seine Idol-Kultur. Ich wollte Gegner kreieren, die zu diesem Stil passen. Daraufhin skizzierte ich drei Charaktere, die später die gegnerische Idolgruppe „Trinity Lovers“ bilden würden, und orientierte mich dabei an berühmten J-Pop-Gruppen wie „Perfume“. Ich war schon immer ein großer Fan von Mecha-Anime, vor allem von dem klassischen Stereotyp, dass sich einzelne Mechas zu noch größeren Mechas vereinen. Deshalb haben wir den Bosskampf so gestaltet, dass die Idole von Trinity Lover für den finalen Showdown auch miteinander verschmelzen können.

Das Gegnerdesign der Trinity Lovers, vom Konzept bis hin zur fertigen Version

Natürlich werden die Trinity Lovers von ihren Hardcore-Fans unterstützt, die als Otabots bekannt sind und die Spieler mit Otagei angreifen. Diese einstudierte Choreographie, bei der das Publikum im Takt einer musikalischen Darbietung mit Neonstäben winkt, ist ein beliebter Teil der japanischen Idol-Kultur. Dieser Endboss tritt euch während eines Live-Konzerts entgegen– ihr müsst also die Bewegungen meistern, um den Angriffen auszuweichen.

Ein Gebiet rund um unsere Heimatstadt war eine der ersten Ideen, die wir unbedingt in die Tat umsetzen wollten. Kawaii Kyoto bildet das 4. Gebiet und ist dem Japan der Edo-Zeit mit seinen riesigen Torii-Toren und alten Schreinen nachempfunden. Es hat uns viel Spaß bereitet, auszutüfteln, wie es sich in unser futuristisches Setting einfügen würde.

Kyoto ist auch der Schauplatz zahlreicher berühmter Feste oder Matsuri, darunter auch das Gion Matsuri, bei dem die Straßen von Verkäufern und Ständen mit kulinarischen Angeboten gesäumt sind. Unser Studio überblickt die Route des größten Festes und wir kommen jedes Jahr zusammen, um uns die Parade gemeinsam anzusehen. Es war daher wirklich schön, Matsuri-Elemente in PixelJunk Scrappers Deluxe einbauen zu können. Unser Team besuchte etliche Events, um sich für das Leveldesign inspirieren zu lassen, und es gab natürlich jede Menge leckeres Essen, das wir natürlich… um der Recherche willen verschlungen haben.

Beim Charakterdesign habe ich viele ikonische Elemente von Festen einfließen lassen und eine Reihe von Robotergegnern entworfen, die auf beliebten Aktivitäten und Traditionen basieren. Darunter findet sich beispielsweise der 400 Jahre alte Awa-Tanz aus der Tokushima-Präfektur in Japan, den die Awadoribots als Angriff einsetzen, oder die Tengubots, die auf einem legendären Yokai basieren.

[Ein Gegnerdesign, das von Matsuri inspiriert wurde]

Eines meiner liebsten Gegnerdesigns ist der Punkbiker Bosu-zoku, der auf Koinobori reitet– traditionellen japanischen Fahnen, die im Wind aussehen wie schwimmende Karpfen. Ein bedrohlicher Gegner, der auf einem aufblasbaren Fisch durch das Level saust, hat seinen ganz eigenen Charme… Fast so charmant wie die Wasshoi-Träger, die mit ihren riesigen Festivalfächern die Spieler in Schach halten und traditionelle kurzärmelige Happi-Jacken tragen.

Und zu guter Letzt möchte ich euch noch unseren Tribut an den traditionellen japanischen Löwentanz, Shishimai, präsentieren. Ich begann damit, die folgende Konzeptzeichnung als Hintergrundelement für ein Gebiet zu zeichnen, aber während der Entwicklung wuchs uns das Design doch sehr ans Herz.

Die traditionellen Darstellungskünste sind ein wesentlicher Bestandteil der japanischen Kultur, und nur etwa eine Stunde von unserem Q-Games-Studio entfernt liegt der berühmte Namba Yasaka-Schrein, dessen Eingang von einer riesigen Löwenskulptur bewacht wird. Nach einigen Überarbeitungen und gestalterischen Ergänzungen war ein neuer Endgegner geboren: der Shishimai-König! Shishimai sind traditionell ein Symbol für Glück und Reichtum, und nach dem Sieg über diesen grausamen Feind am Ende des 4. Gebiets winkt einem ein wahres Vermögen.

Von Links nach Rechts– Der Bossgegner Shishimai-König, der Namba Yasaka Schrein in Osaka

Dies ist nur ein kleiner Einblick in die lebhafte Welt, die wir kreiert haben, und wir können es kaum erwarten, dass ihr sie selbst erkunden könnt. Trommelt eure Freunde zusammen, zieht durch die Straßen von Junktown und kämpft euch bis an die Spitze des Müllbergs, sobald PixelJunk Scrappers Deluxe noch in diesem Jahr für PlayStation erscheint.