Electronic Arts teilt seine Studios in zwei Organisationen auf.

Der CEO von EA, Andrew Wilson, hat bereits am Dienstag in einer internen NAchricht angekündigt, dass sich EA in EA Entertainment und EA Sports aufteilen werde. Er schrieb unter anderem:

Diese Entwicklung unseres Unternehmens gibt unseren Studioleitern mehr kreative Eigenverantwortung und finanzielle Verantwortung, um schnellere und fundiertere Entscheidungen in Bezug auf die Entwicklung und Markteinführungsstrategien zu treffen. Diese Schritte werden unser Geschäft beschleunigen, das Wachstum vorantreiben und langfristige Werte für unsere Mitarbeiter, unsere Spieler und unsere Gemeinden schaffen.

EA Entertainment, in dem die eigene IP und die lizenzierten Spiele des Publishers untergebracht sind, wird von Laura Miele geleitet, die dafür zur Präsidentin von EA Entertainment, Technology & Central Development ernannt wurde. EA Sports wird weiterhin von Cam Weber geleitet, der zum Präsidenten der Abteilung ernannt wurde, die für die Sport- und Rennspiele des Unternehmens verantwortlich ist. Beide berichten an Wilson.

Wilson bestätigte auch, dass Chris Bruzzo seine Position als Chief Experiences Officer aufgibt. Diese Rolle wird der bisherige Chief Marketing Officer David Tinson übernehmen. Auch der Finanzchef Chris Suh verlässt das Unternehmen, er wird durch Stuart Canfield ersetzt, der bisher Senior Vice President of Finance war.