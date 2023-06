Kingdom Eighties - Summer of Greed erscheint am 26. Juni auf PC / Demo

PC Switch Xbox X PS5

Kürzlich hat Raw Fury bekanntgegeben, dass Kingdom Eighties - Summer of Greed am 26. Juni über Steam für PC veröffentlicht wird. Versionen für Xbox Series X|S, Switch und PS5 sollen im Laufe des Jahres folgen. Kingdom Eighties - Summer of Greed ist der neueste, eigenständige Teil der Mikrostrategie-Serie Kingdom (Kingdom im Check; Kingdom - Two Crowns im Test; Kingdom - Two Crowns: Norse Lands im Test). Den Release-Date-Trailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen. Während des Steam Next Fest könnt ihr euch außerdem bis 26. Juni noch einen eigenen Einblick mit der Demo verschaffen.

Kingdom Eighties möchte ein Liebesbrief an die 80er-Jahre sein. Ihr übernehmt die Rolle des Anführers, eines jungen Camp-Betreuers, der die Stadt vor den unerbittlichen Angriffen der mysteriösen Habgierigen schützen muss. Die Kinder aus der Nachbarschaft werden euch dabei zur Seite stehen. Ihr sollt auch neue Freunde finden: Die Sportskanone, die Tüftlerin und das Superhirn, die euch dann mit ihren Fähigkeiten im Kampf zur Seite stehen.

Die angekündigten Key-Features von Kingdom Eighties:

Ein Kingdom-Spiel für alle: Kingdom Eighties bietet einen neuen Erzählansatz, der auf den bekannten Mechanismen der Serie aufbaut. Ihr rekrutiert Kinder aus der Nachbarschaft, weist ihnen Rollen als Baumeister oder Soldaten zu und erweitert euer Territorium. Dabei deckt ihr die Geheimnisse eurer Familienabstammung, der Habgierigen und der Krone der Schöpfung auf.

Gemeinsam ist man stärker: In der Geschichte gibt es vier Helden, denn ihr werdet durch die Sportskanone, die Tüftlerin und das Superhirn unterstützt, die euch mit ihren einzigartigen Fähigkeiten eine Vielzahl von Strategien ermöglichen sollen.

Die Straßen mit Stil erkunden: Die Helden reisen zu neuen Orten, die im Artstyle der Serie gestaltet wurden. Ihr findet neue Räder im Skateboard-Park, besucht die Geschäfte in der Main Street und befreit die New Lands Mall von den Habgierigen.

Ihr könnt Kingdom Eighties der eigenen Steam-Wunschliste hinzufügen. Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Website des Spiels.