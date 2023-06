After Us: Adventure-Platformer mit ernster Story erhältlich

PC Xbox X PS5

Besser spät als nie: Bereits Ende letzten Monats ist der Adventure-Platformer After Us von Piccolo Studio, den Entwicklern von Arise - A Simple Story, für Xbox Series X|S, PC und PS5 erschienen. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 29,99 Euro. Den Launch-Trailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.

In After Us erkundet ihr als Gaia, der Geist des Lebens, eine surreale Welt mit verschiedenen Biomen und heilt durch das Wiederbeleben tierischer Geister einen kaputten Planeten. Gespielt wird aus der Verfolgerperspektive. After Us kombiniert Platforming, Rätsellösen und einen "emotionalen Erzählstil". Ihr müsst die Dunkelheit zurückdrängen und wieder Hoffnung in die Welt bringen.

Jordi Ministral, Game Director von Piccolo Studio, äußerte sich zu After Us wie folgt:

Mit After Us wollten wir einen Titel schaffen, der die Spieler*innen inspiriert und herausfordert. Im Kern stellen wir die Frage, welche Art von Welt wir wohl hinterlassen werden. Auch wenn das Spiel zeitweilig düster scheint, so wollen wir letztlich eine Botschaft der Hoffnung teilen, und wir können es kaum erwarten, die Reaktionen der Spieler*innen zu erleben.

Ihr sammelt über 100 Tiergeister und erfahrt mehr über ihr Schicksal, etwa den letzten erlegten Hirsch. Jede neue Umgebung soll neue Herausforderungen und Geschichten bieten. Neben den Geistern gibt es noch andere Tiere, etwa Katzen, Eichhörnchen, Fische, Pferde. Sind sie einmal gefunden, beginnen diese Tiere, sich auf der ganzen Welt zu zeigen – als heitere geistige Abbilder der einstigen Bewohner der Erde.

Im Laufe des Spiels soll die Umgebung enthüllen, was mit dem Planeten geschehen ist. Das soll durchaus auch zum Nachdenken anregen.

Naomi Steele, Senior Producer des zu Take-Two Interactive gehörenden Publishing Labels Private Division, sagte anlässlich des Releases:

After Us soll Spieler*innen nicht nur unterhalten, sondern ihnen die Augen öffnen. Wir sind unheimlich stolz, diesen Titel heute zu veröffentlichen. Die Entwickler von Piccolo Studio beweisen ihre Stärken und die Fähigkeit, ein unkonventionelles Spiel zu erschaffen, das auf jeden Fall einen tief empfundenen, ergreifenden Eindruck hinterlassen wird.

