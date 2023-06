Stellaris Nexus: Multiplayer Globalstrategie angekündigt, Demo

PC

Kürzlich haben Paradox Interactive und Whatboy Games mit Stellaris Nexus ein soziales 4X-Strategiespiel im bekannten Grand-Strategy-Universum von Stellaris angekündigt, das von Paradox Arc veröffentlicht wird. In dem Multiplayer-Spiel werdet ihr das Universum erkunden, Allianzen schmieden oder die Galaxie mit euren Freunden erobern. Die Besonderheit ist, dass eine in etwa 60 Minuten abgeschlossen werden kann. Ob das wirklich klappt, könnt ihr noch mit der seit gestern verfügbaren Demo im Rahmen des Steam Next Fest ausprobieren. Stellaris Nexus soll noch dieses Jahr in den Early Access starten und ihr könnt es bereits jetzt auf eure Wunschliste setzen. Den Ankündigungstrailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.

Nach dem Fall des herrschenden Tzynn-Imperiums ist der Sitz aller galaktischen Macht, bekannt als Nexus, leer geblieben. In jeder Runde beeinflusst ihr die Galaxie durch Edikte mit dem Ziel, dass der Herrscher eures Reiches den Thron besteigt. Ihr könnt die Kontrolle über Planeten durch militärische Macht oder friedliche diplomatische Annexion übernehmen. Dann errichtet ihr Gebäude, um Ressourcen für eure weitere Expansion bereitzustellen.

Stellaris Nexus soll euch strategische Entscheidungen und große Weltraumschlachten bieten. Erkundung, Konstruktion, Diplomatie, Spionage, Handel, Forschung und kultureller Einfluss stehen euch zur Verfügung, während ihr mit euren Freunden um die galaktische Vorherrschaft ringt. Ihr könnt euch mit bis zu fünf Freunden zusammentun oder über das skillbasierte Matchmaking online Allianzen bilden, Kriege führen, euch gegenseitig betrügen und um den galaktischen Thron kämpfen.

Die beworbenen Features von Stellaris Nexus:

Die Stunde der Macht Ihr erforscht und besetzt von eurem Heimatplaneten aus neue Sternensysteme und übernehmt die Kontrolle über die galaktische Thronwelt Nexus. Ihr baut eine militärische Sternenflotte auf und entwickelt euer diplomatisches Geschick, um die Chancen zu nutzen, die sich für den Ausbau eures Imperiums und die Ausübung eurer Dominanz in der neuen galaktischen Ordnung bieten. Ihr erforscht neue Technologien, stellt euch den wissenschaftlichen Rätseln des Weltraums und bezwingt die Bedrohung durch andere raumfahrende Völker, um ein mächtiges interstellares Imperium zu schmieden und zum unangefochtenen Imperator der Galaxis gekrönt zu werden.

Social Strategy Ihr wählt eine der sich unterscheidenden Fraktionen und einen Anführer und spielt mit bis zu 5 Freunden im rundenbasierten Mehrspielermodus oder trotzt dem Nexus online gegen Fremde mit Hilfe des skillbasierten Matchmaking. Ihr verhandelt und bildet diplomatische Allianzen mit anderen Imperien, um eine direkte Konfrontation zu vermeiden, oder ihr sabotiert deren Vorhaben durch verdeckte Spionageaktionen. Dann könnt ihr sogar die Schuld auf einen anderen Spieler schieben. Stellaris Nexus soll viele Möglichkeiten für Bluff, List, Betrug, Verrat, kleine Racheakte und alle anderen Formen diplomatischer Intrigen bieten.



Durch diese Mechaniken sollen sich viele unterschiedliche Geschichten entwickeln. Ihr startet mit einer Spezies, die sich im Anfangsstadium der interstellaren Raumfahrt befindet, direkt nach der Erfindung der FTL-Raumschifftechnologie. Dann steuert ihr eure Zivilisation durch verschiedene Ziele, Szenarien und Spielabläufe, wobei das allgemeine Ziel darin besteht, das mächtigste Imperium des Universums zu schaffen.

Weitere Informationen gibt es auf dem offiziellen YouTube-Kanal und Twitter.