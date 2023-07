Indie-Check von Vampiro

PC XOne Xbox X

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

In einer der bislang drei neuen Kampagnen spielt ihr mit den Römern.

Neuerungen und die Lac Viet

Die Kampagnen werden mit vollvertonten "Tafeln" erzählt.

Neue Kampagnen

Die neuen Kampagnen haben je fünf Szenarios.

Die Römer kommen

Der "Neo-Römische"-Tech-Tree.

Die Römer sorgen jetzt auch in AoE2 - DE für Brot und Spiele.

Fazit

Echtzeitstrategie-Addon

Für Einsteiger bis Profis

Einzel- und Mehrspieler

Preis: 14,99 Euro

In einem Satz: Fulminante Rückkehr der Römer, die AoE-Spielern zahlreiche Stunden Spielspaß bescheren wird.

Seit dem Release vonhat Microsoft auch den zweiten und dritten Teil in einer Definitive Edition herausgebraucht, außerdem erblickte Age of Empires 4 (im Test im User-Artikel ) das Licht der Welt. Während es für die späteren Teile schon neue Erweiterungen gab, sind jetzt mitneue Inhalte für den ersten Teil erschienen. Die werden aber in Age of Empires 2 - Definitive Edition (in der Viertelstunde) integriert – und das ist eine ziemlich gute Idee! Außerdem bietet Return of Rome sowohl für den Single- als auch den Multiplayer einiges. Gespielt habe ich, nach meinen positiven Erfahrungen mit der Konsolenversion (im User-Artikel) , auf der Xbox.Age of Empires - DE hatte mich damals ernüchtert. Grafik und Engine entsprachen nicht ganz meinen Hoffnungen und auf die ein oder andere wünschenswerte Neuerung wurde verzichtet. Return of Rome findet ihr in AoE2 - DE integriert, als Reiter am linken Rand. Der Name ist eine Hommage an die erste Erweiterung, die vor 25 Jahren erschienen ist.Die verpassten Chancen der AoE - DE werden nachgeholt: Es gibt jetzt Tore! Dazu habt ihr etwa Zugriff auf die bekannten Formationen und einen Zuschauermodus gibt es auch. Neue Karten und Spielmodi wie King of the Hill runden die Verbesserungen ab. Moment, da wäre noch die angeblich verbesserte KI. Und die kann sich wirklich sehen lassen. Die Zielauswahl funktioniert sehr gut. So geht die KI zum Beispiel bevorzugt auf teure Ziele wie Priester und Belagerungswaffen. Einheiten weichen oft Katapultschüssen aus, wie es eben ein Spieler machen würde. Sie verheizt selten sinnlos Truppen, sondern lässt sie insgesamt sinnvoll auf euch und eure Verbündeten los.Die neue Engine verhilft dem klassischen (noch klassischeren?) Spielerlebnis auch zu einem besseren Look – Return of Rome profitiert zudem von der guten Gamepad-Steuerung. Mit Gamepad spielt sich AoE zwar deutlich anders, vermittelt aber den gleichen Grundcharme. Optional greift ihr auch auf der Konsole zur Maus.Neu ist das Volk der Lac Viet – ein Gruß an die vietnamesischen Spieler, bei denen der erste Teil immer noch am höchsten im Kurs steht. Die Boni sind ziemlich gut und auf frühe Expansion ausgelegt. Beerensammler arbeiten 20% schneller, Militäreinheiten sind 25% schneller rekrutiert und Fernkampf-Einheiten und Ballisten haben +2 Rüstung. Im Teamspiel werden Häuser und Farmen 50% schneller gebaut.Dazu kommen alle 16 Zivilisationen des Originals nebst The Rise of Rome. Damit stehen euch 17 Völker für Skirmish und Multiplayer zur Verfügung. Es gibt auch einen Ranked-Modus, der aber auf der Konsole verwaist war und die Ladder mit AoE 2 - DE teilt. Zwei der Völker von The Rise of Rome bekommen direkt eine eigene Kampagne.Wenn ihr gerne allein spielt, könntet ihr euch über drei neue Kampagnen freuen: Pyrrhus of Epirus (Makedonen), Sargon of Akkad (Sumerer) und Trajan (Römer). Alle habe ich angespielt, eine durchgespielt. Sie bieten die gewohnte hohe, natürlich etwas nostalgische Qualität aller neueren DLC und spielen sich sehr abwechslungsreich. Ihr habt immer wieder verschiedene Siegbedingungen, kümmert euch um Verbündete, Wendungen und vieles mehr. Vollvertont sind neben den "Geschichtstafeln" auch die Dialoge während der Partien.In einem kommenden Update soll es außerdem Kampagnen-Koop, die Tutorialkampagne „Aufstieg von Ägypten“ sowie drei weitere Kampagnen geben: „Der erste Punische Krieg“ und, auf Basis eines Community-Votings, „Der Glanz Griechenlands“ sowie „Stimmen aus Babylon“. Ihr kauft den Nachschub also direkt mit.Die Römer kehren nicht nur zurück, sondern halten auch erstmals Einzug in AoE2 - DE. Das erfordert einen neuen Techtree und entsprechendes Balancing. Mittlerweile ist die Freigabe für Ranked-Matches erfolgt. Die Dörfler der Römer sind Tausendsassa und üben alle friedlichen Tätigkeiten fünf Prozent schneller aus. Galeeren und Dromonen erhalten +1/+1 Rüstung und Infanterie profitiert doppelt von Rüstungs-Upgrades beim Schmied. Skorpione kosten weniger Gold und profitieren von Ballistik, treffen bewegliche Ziele also besser.Die Spezialtechnologien verbessern Skorpione, Galeeren, und die verschiedenen Miliz-, Ritter- und Centurion-Einheiten. Centurions sind eine schwere Kavallerieeinheit, die Miliz-Einheiten in der Nähe bufft. Legionäre sind die zweite Spezialeinheit. Sie ersetzen Champion und Zweihand-Schwertkämpfer. Sie sind minimal angriffschwächer als Champions, ansonsten diesen aber überlegen. Da ich auf Xbox gespielt habe, kann ich keine belastbare Aussage zur Wettbewerbsfähigkeit der Römer treffen. Gerade mit den gebufften Dörflern dürften sie kein leichter Gegner sein.Die Integration von Return of Rome in die AoE2 - DE sorgt für einen Techniksprung. Dazu gibt es heißersehnte Feature wie Tore und Formationen. Der Umfang ist mit vier (und perspektivisch sieben) Kampagnen sowie zwei Völkern sehr groß. Die Kampagnen machen wieder viel Spaß. Hervorheben möchte ich auch Musik und Sprachausgabe der Römer in AoE 2 - DE. Unverständlich ist , dass Return of Rome keine eigene Ladder hat, da sich der Serienvater doch sehr unterschiedlich spielt. Letztlich bekommt ihr als Fans der Reihe genau das, was ihr erwartet. Und zwar in sehr guter Qualität. Was mir auch noch gut gefällt: Im Hauptbildschirm ist am linken Bildschirmrand Platz für weitere Inhalte…