Space Trash Scavenger: Survival-Base-Builder erscheint bei Paradox Arc

PC

Die Arc Publishing Initiative von Paradox hat zum Ziel, spannende Indie-Spiele zu unterstützen und in den Fokus zu rücken. Kürzlich hat Paradox Interactive eine Partnerschaft mit SquarePlay Games angekündigt, um Space Trash Scavenger unter dem Arc-Publishinglabel zu veröffentlichen. Space Trash Scavenger ist ein Survival-Base-Builder-Spiel, in dem ihr auf die Jagd nach Reichtümern geschickt werdet, während ihr euer immer größer werdendes Space Rig verteidigt. Es soll in Kürze in den Steam Early Access starten und ihr könnt es bereits jetzt eurer Steam-Wunschliste hinzufügen. Den Early-Access-Ankündigungstrailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen. Während des noch bis 26. Juni laufenden Steam-Next-Festes könnt ihr mit der Demo Space Trash Scavenger schon selbst ausprobieren.

Auf der Suche nach Reichtum im 31. Jahrhundert schließt ihr euch Scav-X an, der Nummer eins unter den Abfallentsorgern der Galaxie. Ihr wagt euch in die prozedural generierten Asteroidenfelder, Weltraumwracks und verlassenen Außenposten der Galaxie, um Schrott und Ressourcen aus den Überresten einer einst großen Zivilisation zu sammeln und baut eure Basis frei im Weltall in jede Richtung aus. Dazu gehören eine fabrikähnliche Automatisierung und Pflanzenanbau. Ihr vergrößert so euer Vermögen und handelt auf einem interstellaren Aktienmarkt.

Außerdem stellt ihr Waffen her und rüstet euren Raumanzug auf, um eure Basis gegen Horden von außerirdischen Angreifern zu verteidigen. Diese gefährlichen Bots patrouillieren in den Trümmern und werden in immer größerer Zahl angezogen, je weiter ihre Plattform expandiert.

Die beworbenen Features von Space Trash Scavenger im Überblick:

Galaxis ist Weltraummüll eure wichtigste Ressource. Ihr verschafft euch Zugang zu verlassenen Anlagen und Raumschiffwracks, brecht Wartungstafeln auf, plündert verlassene Fracht oder entfernt Komponenten von Raumschiffhüllen. Die Beute recycelt ihr dann zu Rohstoffen oder handelt sie an der Abfallbörse. Als Angestellter der größten Abfallentsorgungsfirma der Plündern und handeln:

Strom, Müllverarbeitung, Landwirtschaft und Verteidigung. Dort stellt ihr die täglichen Lebensmittel, den Treibstoff, die Waffen, die Munition und die Upgrades für den Raumanzug her, die ihr zum Überleben braucht. Die Basis baut ihr in jede beliebige Richtung aus, um sie so effizient wie möglich zu gestalten. Schließlich benutzt ihr euren Sprungantrieb, um zu neuen Bergungssektoren zu reisen. Ihr baut ein Space Rig - ein 3D-Floß mit künstlicher Schwerkraft, Weltraum-Basisbau:

Außerirdische Bots patrouillieren in immer größerer Zahl, je weiter euer Unternehmen expandiert. Darum müsst ihr auch auf eine starke Basisverteidigung und ein gutes Waffenarsenal setzen. Ihr seid nicht allein.Ständige Bedrohung durch Außerirdische:

Prozedural generierte Null-G-Welt: Ihr umrundet winzige Asteroiden, fliegt zwischen verlassenen Außenposten hindurch und besteigt verlassene Raumschiffe, während ihr das System umkreist. Dann springt ihr zum nächsten Sektor. Jede Bergungszone ist eine prozedural generierte, dynamische und sich ständig verändernde offene Welt.

Weitere Informationen und Updates findet ihr auf dem offiziellen YouTube-Kanal und auf Twitter.