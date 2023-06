Age of Wonders 4 - Dragon Dawn erschienen und Roadmap veröffentlicht

PC Xbox X PS5

Das Fantasy-Strategiespiel Age of Wonders 4 (im Test) hat nicht nur in unserem Test gut abgeschnitten, sondern sich alleine in der ersten Woche schon mehr als 250.000-mal verkauft. Mit Dragon Dawn ist heute die erste Erweiterung erschienen. Dragon Dawn erweitert das Gameplay um einen neuen Anführertyp, ein physisches Erscheinungsbild für Fraktionen, mehr Tomes of Magic und eine neue Realm-Option. Der empfohlene Verkaufspreis liegt für alle Plattformen bei 9,99 Euro. Den Launch-Trailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen. Ein Spiele-Check ist in Planung.

Die beworbenen Key-Features von Age of Wonders 4 - Dragon Dawn im Überblick:

Drachenherrscher, ein neuer Anführertyp, dessen Körper anpassbar ist: mit neuen Fertigkeiten, Ausrüstung, Verwandlungen und damit verbundenen Ereignissen.

Echsenvolk, eine neue physische Erscheinung für eure Fraktionen.

Tome of Evolution, mit neuen Einheiten, die sich mit jeder Stufe weiterentwickeln, und neuen Zaubersprüchen, die alle sich weiterentwickelnden Einheiten stärken.

Tome of Dragons: Neue Zaubersprüche, um Drachen zu beschwören, die Macht der Drachen zu nutzen und zu Drachen zu werden.

Der Aschenkrieg, eine neue Reichsoption, in der sechs mächtige alte Drachen in einen Konflikt verwickelt sind. Ihr müsst eure Verbündeten sorgfältig auswählen und euch so den Weg zum Sieg ebnen.

Zeitgleich mit der Erweiterung ist das Wyvern-Update erschienen, das eine Reihe von Updates, Quality of Life-Verbesserungen und Änderungen an der Spielbalance enthält, die auf dem Feedback der Spieler basieren. Im Sommer soll das kostenlose Watcher-Update mit einem großen KI-Update, Forschungs- und Reichsgebäude, einer Unterwelt-Karte und einem "Magic Victory Flow" erscheinen. Im vierten Quartal 2023 sollen dann das Golem-Update (Neues Item-Crafting-System, Kriegskoordination, Fraktions-Balance und Wasser-Gameplay) nebst der Erweiterung Empires & Ashes erscheinen.