Wartales-Partievorbereitung 4/5: Regionen-Schwierigkeitsgrad

PC

In fünf Umfragen können Crowdfunder des Wartales-Letsplays bestimmen, wie wir die Partie beginnen sollen, und was die übergreifenden Regeln sind. Ab 5 Euro seid auch ihr dabei!

Weitere Vorteile für Crowdfunder:

Ihr haltet das Letsplay am Laufen und unterstützt GamersGlobal.

Ihr erhaltet eine oder mehrere Medaillen.

Ihr könnt immer wieder an Entscheidungen wie dieser teilnehmen.

Ihr bestimmt die Frequenz des Letsplays mit (für jede neue Staffel wählen wir 2, 3 oder 4 Folgen pro Woche)

Die Top-Spender sowie regelmäßigen Spender können mit ihrem Usernamen im Spiel auftauchen (+ erhalten eine Spezialmedaille)!

Der Username fürs Start-Pony wird unter allen Spendern ausgewählt. Auch sonst werden Tierbegleiter immer wieder unter allen Spendern "verlost".

Unten folgt (sofern ihr Crowdfunder seid) die 4. Umfrage, die ziemlich zentral ist und das ganze Spiel bestimmen wird. Die sechs Regionen des Spiels bieten jeweils eine eigene Hauptquest-Reihe, der Zugang muss erst freigeschaltet werden (man kann also nicht sofort überall hin). In jeder Region lassen sich viele Stunden verbringen.

Die adaptive Regelung bedeutet, dass die Schwierigkeit der Regionen an unseren Trupp angeglichen wird (dynamisch während des Spiels). Das entspricht quasi dem Mitleveln von Gegnern in vielen Open-World-Rollenspielen. Der Vorteil ist, dass wir immer eine Herausforderung haben, der Nachteil ist, dass wir weniger Progression verspüren werden. Die regionsgebundene Regelung gibt jeder Region bei Spielstart die vorgesehene Schwierigkeit. Vorteil: Wir spüren eine Progression, die Anfangsregionen werden irgendwann sehr leicht. Nachteil: Manche Regionen werden später beim Betreten (noch) zu schwer für uns sein, wir müssen also mehr dem Designer-Willen folgen bei der Erkundung.

Dieser Inhalt ist exklusiv für Spender.