PM: Wie das Mantik-System von Harmony: The Fall of Reverie entwickelt wurde (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Leser des PlayStation Blogs! Wir sind sehr stolz darauf, Harmony: The Fall of Reverie am 22. Juni für PlayStation 5 zu veröffentlichen. Harmony ist ein erzählerisches Abenteuer mit zwei lebendigen Welten, einer Reihe liebenswürdiger Charaktere und einer fesselnden Geschichte, die hoffentlich allen Arten von Spielern gefallen wird.

Eines der Haupt-Features unseres Spiels ist die Mantik, über die wir auch in diesem Blog sprechen wollen. Die Mantik ist das Spielbrett und die visuelle Repräsentation der Gabe unseres Hauptcharakters Polly: das Hellsehen. An diesem Ort werdet ihr die Zukunft sehen und alle eure Entscheidungen treffen, mit denen ihr in Harmony: The Fall of Reverie konfrontiert werdet.

Wir wollten die Mantik als einen friedlichen und schönen Ort gestalten, an dem ihr ohne Stress eure nächsten Entscheidungen abwägen könnt. Deswegen wird die Mantik auf einem stillen See dargestellt, der einen sternenbedeckten Himmel reflektiert. Es erinnert an eine Sternenkarte, auf der das Schicksal entschlüsselt werden kann.

Als wir die Mantik das erste Mal entworfen haben, wollten wir bedeutsame, fundierte Entscheidungsmöglichkeiten anbieten, sodass man niemals von einer Entscheidung überrascht wird. Darauf basierend hat sich das System auf natürliche Weise so entwickelt, dass es den „Kern“ der Geschichte und die Verbindungen zwischen den Geschehnissen enthüllt. Wir wollten etwas Neues im Genre „Bedeutsame Entscheidungen“ schaffen.

Wir haben während der Konzeptualisierung mit Schaubildern und Bäumen experimentiert. Eine unserer Hauptinspirationen war die Auspikation, eine antike griechische Form des Hellsehens, die in dem Glauben ausgeübt wurde, dass die Götter mit Sterblichen kommunizieren wollen. Das war eine gute Möglichkeit für uns, eine Verbindung zwischen Pollys Hellsehen und dieser Darstellungsmethode zu schaffen.

Allerdings gab es dabei auch einige Herausforderungen. Wir wollten, dass ihr die Gabe des Hellsehens wirklich fühlen könnt, aber trotzdem von der Handlung überrascht werdet. Das größte Problem war allerdings die Überschaubarkeit. Die Mantik hat viele Änderungen durchgemacht!

Einige Versionen, mit denen wir experimentiert haben, die es aber schließlich nicht ins Spiel schafften, waren komplexere Bäume, die sich in mehrere Richtungen ausbreiteten; Karten, die auf dem Brett aufgedeckt werden, während die Geschichte fortschreitet, und für einige Zeit gab es sogar ein Gebäude, das in 3D rotiert werden konnte! Schlussendlich haben wir das System mithilfe vieler Tests benutzerfreundlicher gestaltet, unnötige visuelle Elemente entfernt, den Hintergrund vereinfacht, die Überschaubarkeit für alle Zoom-Distanzen verbessert und viel Zeit mit dem Verfeinern der Navigation verbracht.

Da die Mantik eine sehr visuelle Art des Spielens ist, mussten wir ein System erstellen, in dem ihr sehen könnt, wie sich selbst unscheinbare Entscheidungen anhäufen und zu bedeutsameren Konsequenzen führen. Dadurch könnt ihr visualisieren, wie ihr spielen müsst, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Während des Spiels werdet ihr auch Entscheidungen treffen, die einen umgehenden Einfluss auf die Geschichte haben und weitere Pfade eröffnen, wohingegen andere geschlossen werden.

Für wichtige Entscheidungen werdet ihr Kristalle nutzen. Diese Ressource, die eure Verbindung zwischen den beiden Welten darstellt, ist ein weiterer einzigartiger Aspekt des Spiels, den ihr in der Mantik sehen und verwalten könnt. Während die Geschichte ihren Lauf nimmt, werdet ihr Kristalle von den Bestrebungen (antike, göttliche Wesen, die in Reverie leben) erhalten, denen ihr während eurer Reise helft oder die euch unter die Arme greifen. Welche und wessen Kristalle ihr verwendet, wirkt sich darauf aus, welche der Bestrebungen Einfluss auf die echte Welt haben wird – bis am Ende nur noch eine von ihnen über den anderen im Herzen der Menschheit steht … womöglich.

Harmony: The Fall of Reverie ist ein Spiel, in dem die Geschichte und das Gameplay flüssig miteinander vereint sein müssen und in dem die Komplexität der Handlung dem Verständnis nicht im Weg stehen darf. Ich bin überzeugt, dass wir genau das geschafft haben, aber es würde uns natürlich freuen, wenn ihr es spielt und uns mitteilt, wie ihr es fandet!

Harmony: The Fall of Reverie erscheint am 22. Juni für PlayStation 5.