PM: Wie Eternights sein Dating- und Hack-and-Slash-Gameplay verbindet (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Hi, Leser, ich bin Jae, Gründer von Studio Sai. Heute bringe ich ein paar spannende Einblicke mit, die euch zeigen, wie wichtig die Beziehungen sind, die ihr in Eternights eingehen könnt, wie sie eure Möglichkeiten im Kampf beeinflussen, euch dabei helfen, Monster zu besiegen und schlussendlich dafür sorgen, dass ihr der Apokalypse nicht allein gegenübertreten müsst. Studio Sai hat sich seit seiner Gründung dem Prinzip verschrieben, Spiele zu entwickeln, die sich auf Beziehungen konzentrieren – demnach ist das ein unglaublich wichtiges Element des Spiels und seiner Entwicklung.

Eternights Kampfsystem ist von Hack-and-Slash-Elementen inspiriert, bei denen man im Laufe des Spiels zunehmend mehr Spezial- und Komboangriffe freischaltet. Es gibt eine Leiste für Spezialangriffe, die sich jedes Mal füllt, wenn euch ein „perfektes Ausweichmanöver“ gelungen ist. Diese perfekten Ausweichmanöver sind sozusagen euer Treibstoff, um eine Reihe von Fähigkeiten und Konter gegen eure Gegner zu entfesseln.

Außerdem könnt ihr die Kämpfe gemeinsam mit Begleitern bestreiten. Jeder Begleiter verfügt über seine eigene Unterstützerfähigkeit, die er im Kampf einsetzen kann, wie etwa Yunas Heilkräfte, Sias Eisangriffe, die eure Gegner schwächen, oder Mins Schutzschildfähigkeit, mit der ihr euren Widerstand gegen feindliche Angriffe und Gefahren erhöht. Begleiter können außerdem neue Elementarangriffe für euren Charakter freischalten, die ihr benutzen könnt, um die Elementarschilde starker Gegner zu zerstören und um effektive Angriffe mit einem vorteilhaften Element zu landen.

An dieser Stelle werden die Beziehungen für eure Kampferfolge überlebenswichtig, denn ihr müsst erst die Beziehung zu eurem Begleiter verbessern, um Zugriff auf seine Unterstützerfähigkeiten zu erhalten. Dadurch schaltet ihr eine Reihe von Fähigkeiten und Verbesserungsmöglichkeiten frei, die sich je nach Besonderheit eures Begleiters unterscheiden.

Ihr könnt die Beziehung zu verschiedenen Charakteren auf eine neue Stufe heben, indem ihr eure Beziehungserfahrung verbessert. Das gelingt euch durch eine Reihe von Aktivitäten, manche rein freundschaftlich, manche romantisch– ganz wie ihr wollt. Dazu zählen etwa das Durchsuchen verschiedener Gebiete nach Gegenständen, die für euren Begleiter eine Bedeutung haben, gemeinsames Training mit speziellen Minispielen, Zeit zu zweit sowie Dialoge, in denen ihr euch besser kennenlernt, das gemeinsame Erkunden der Stadt und das gemeinsame Kämpfen mit einem bestimmten Begleiter. Der Haken an all dem ist, dass das Ende der Welt bevorsteht, weshalb ihr nur wenig Zeit habt, um diese ganzen Aktivitäten zu erleben. Manche dieser Aktivitäten könnt ihr nur bei Tag oder bei Nacht ausüben, also müsst ihr eure Aktivitäten gründlich auswählen und zeitlich einplanen.

Bevor ihr höhere Beziehungsstufen zu euren Begleitern erreichen könnt, müsst ihr außerdem die Eigenschaften eures Charakters verbessern, um dem jeweiligen Begleiter zu gefallen. Dazu könnt ihr Dialogoptionen auswählen, die für die jeweilige Eigenschaft stehen, und auf diesem Weg mehr Erfahrung sammeln. Yohan, beispielsweise, hegt eine große Bewunderung für Mut, weshalb ihr also einen bestimmten Grad an Mut braucht, den ihr mit der Auswahl der mutigsten Dialogoptionen unter Beweis stellt. Yohan gewährt eurem Charakter und anderen Begleitern tolle Vorteile– ein weiterer guter Grund, ihn zu daten.

Ich freue mich riesig, dass Eternights ab dem 21.September erhältlich sein wird und auf PS5 & PS4 vorbestellt werden kann.