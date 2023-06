Nintendo Direct am 21.6. um 16 Uhr mit Releases für das restliche Jahr

Switch

Nintendo hat gewohnt überraschend für den heutigen Mittwoch, den 21.Juni 2023, eine neue Ausgabe des eigenen Ankündigungsformats Nintendo Direct anberaumt.

Die rund 40 minütige Show konzentriert sich dabei auf Spiele, die noch in diesem Jahr erscheinen werden. Das im Juli erscheinende Pikmin 4 wird dabei als einziges namentlich erwähnt. Zu dem blumigen Strategie-Titel wird es also in jedem Fall neue Details geben.