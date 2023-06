Yakuza 0 bis 6 jetzt DRM-frei und zum Minipreis auf GOG erhältlich

PC XOne Xbox X PS4

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Yakuza 6 - The Song of Life ab 19,99 € bei Amazon.de kaufen.

Alle Yakuza-Titel von Sega vor der (westlichen) Umbenennug der Reihe in Like A Dragon sind seit dem 19. Juni auf GOG in einer DRM-freien PC-Version erhältlich. Um euch zum Kauf zusätzlich anzustiften, sind die Titel bis zum 3. Juli stark reduziert zu haben.

Die folgenden sieben Titel sind einzeln erhältlich:

Yakuza 0 (€5)

Yakuza Kiwami (€5)

Yakuza Kiwami 2 (€5)

Yakuza 3 Remastered (€6,79)

Yakuza 4 Remastered (€6,79)

Yakuza 5 Remastered (€6,79)

Yakuza 6 - The Song of Life (€7)

Oder auch in Sets:

The Yakuza Bundle (Teile 0 bis 2 für €13,49)

Yakuza Remastered Collection (Teile 3 bis 5 für €13,69)

Yakuza Complete Series (Teile 0 bis 6 für €33,99)

Jetzt mal angenommen, ihr habt noch gar kein Yakuza (bis auf vielleicht Teil 7), dann erhaltet ihr für 34 Euro geschätzte 350 Spielstunden – ohne dabei auch nur in die Nähe der Komplettierung in Sachen Sammelaufgaben und Minispielen zu kommen. Andererseits könntet ihr auch kostenfrei oder gegen einen freiwilligen Beitrag Hagens aktuelles Letsplay zu Like A Dragon - Ishin ansehen, das die bekannten Serienhelden und -bösewichte in die Samurai-Zeit schickt. Damit bekommt ihr auch schon mal rund 25 Stunden gefüllt...