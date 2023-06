Paradox kooperiert mit Podcastern für In-Game-Geschichtsvorlesungen

Das historische Grand-Strategy-Spiel Europa Universalis 4 von Paradox möchte euch spielend Geschichte vermitteln. Und zwar mit einer neuen Reihe von englischsprachigen Geschichtsvorträgen, die in den Musikplayer des Spiels integriert sind. Zunächst verfügbar sind Vorträge zu den beliebten Nationen Japan und China, die jeweils separat verkauft werden.

Die sogenannten History Lesson Packs fügen der Playlist von Europa Universalis 4 neue Audiotitel hinzu. Diese Beiträge, die sich mit der Geschichte des frühneuzeitlichen Japans und Chinas befassen, wurden von Laszlo Montgomery, dem Moderator des History of China Podcasts, und Isaac Meyer, dem Moderator des History of Japan Podcasts, aufgenommen. Die erfahrenen Podcaster bieten detaillierte Informationen über den Kontext und die Bedeutung vieler Konzepte, Nationen und Persönlichkeiten, denen ih beim Spielen von Europa Universalis 4 begegnet.

Montgomery äußerte sich zur Zusammenarbeit wie folgt:

Der History Lessons DLC bietet gehaltvolle Informationen für Spieler, die auf der Suche nach relevantem und historischem Kontext sind, um ihr Strategiespielerlebnis zu ergänzen. Es war mir eine große Freude, mit dem Team von Paradox Interactive zusammenzuarbeiten und unsere Leidenschaft zu teilen, einem breiten Publikum das Vergnügen an der Weltgeschichte zu vermitteln. Die Welt von EU4 und all die anderen Grand-Strategy-Spiele von Paradox sind ein perfekter Weg, um die Welten von Spielen und Geschichte zu verbinden.

Ryan Sumo, der Business Owner von Paradox für Europa Universalis 4, sieht dies als ersten Schritt, um die Zusammenarbeit von Paradox mit der Geschichtslehre sowohl zu erweitern als auch zu vertiefen.

Viele Leute sagen, dass sie so viel von Paradox-Spielen lernen. Ich denke, es ist sinnvoll zu überlegen, wie wir diese Erfahrung verbessern und den Spielern mehr Informationen über die Vergangenheit in unserem Spiel geben können, ohne nur mehr Text hinzuzufügen. Wir planen bereits, wie wir Geschichtsvorlesungen in andere Spiele integrieren können, ganz zu schweigen davon, dass wir eine engere Zusammenarbeit mit Bildungseinrichtungen anstreben. Sowohl die Entwickler als auch die Spieler unserer Spiele, mich eingeschlossen, verbindet eine lebenslange Liebe zur Geschichte. Daher waren wir von der Idee begeistert, unseren Gamern eine neue Möglichkeit zu geben, Geschichte in unseren Titeln zu erleben und etwas über verschiedene Nationen zu erfahren, die sie vielleicht spielen möchten. Als Liebhaber von Podcasts weiß ich auch, dass Audio ein viel intensiveres Erlebnis sein kann als das Lesen von Text, und wir hatten das Glück, einige Podcaster zu finden, die unsere Begeisterung für dieses Projekt teilten. Wir planen bereits, wie wir Geschichtsvorlesungen in andere Spiele integrieren können, und arbeiten an Unterrichtsplänen, um Lehrkräften zu vermitteln, wie sie unsere Spiele im Klassenzimmer einsetzen können.