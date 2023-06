PM: Tower of Fantasy erscheint am 8. August, neuer Charakter Liu Huo vorgestellt (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Seid gegrüßt, Wanderer! Macht euch bereit, in eine Welt voll endloser Erkundung und adrenalingeladener Schlachten einzutauchen! Tower of Fantasy, das immersive Open-World-RPG von Perfect World Games, feiert sein großes Debüt auf PlayStation 4 und PlayStation 5 am 8. August (UTC+0) und kann ab heute vorbestellt werden. Erstellt euren eigenen, einzigartigen Charakter und brecht auf eine unvergessliche Reise auf, entweder alleine oder gemeinsam mit euren Freunden. Diese Welt wartet auf eure Ankunft.

Schauen wir uns einige der spannenden Features an, die eure Reise so außergewöhnlich machen werden. Nach der Veröffentlichung auf PlayStation können alle Wanderer direkt über die Funktion „Kapitel überspringen“ auf die Karte Domain 9 zugreifen, die eine östliche Ästhetik hat. Und dann stellt euch Folgendes vor: Ihr werdet einen spannenden Charakter namens Liu Huo kennenlernen – eine temperamentvolle und eindrucksvolle junge Frau mit einer Leidenschaft für die Kriegskunst. Am liebsten trägt sie ein leuchtend rotes Kleid, das ihr Können im Kampf ausdrückt und auch für ihre Rolle als Beschützerin von Farewellville steht. Doch in Liu Huo steckt noch mehr als bloß eine Kämpferin. Hinter ihrem groben Äußeren versteckt sie eine glühende Leidenschaft für Kunst, vor allem für Malerei und Kalligraphie. Seid dabei, wenn Liu Huo versucht, ihr Streben nach Eleganz mit ihrer lebhaften Natur zu vereinen, und erlebt die außerordentliche Reise, die sie erwartet.

Um Liu Huos Persönlichkeit darzustellen, haben wir uns große Gedanken über ihr Aussehen, ihr Verhalten im Kampf und die Effekte ihrer Fähigkeiten gemacht. In Liu Huos Äußerem finden sich viele östliche Elemente. Ihr Gewand ist aus Seide und am Kragen mit goldenen Mustern bestickt. Sie kämpft mit einem riesigen Pinsel, dem Kiefernkometen, der zu ihrem kultivierten Geschmack passt. Außerdem trägt sie das Zeichen „霸“ auf ihren Beinen, um ihre dominante Persönlichkeit auszudrücken.

Beim Design ihrer Kampfmanöver haben wir Kalligraphie mit Martial Arts kombiniert, um die Essenz einer Tintenzeichnung einzufangen. Um dies visuell noch beeindruckender zu gestalten, benutzten wir leuchtende blaue und orangefarbene Flammen mit Pinselstrichen in unterschiedlicher Intensität. Wenn Liu Huo ihre Waffe „Kiefernkomet“ im Kampf zückt, wirkt es, als würde sie mit ihrem Pinsel malen, was sehr beeindruckend aussieht. Doch aufmerksame Beobachter, die sich mit chinesischen Schriftzeichen auskennen, bemerken dabei vielleicht einen Fehler beim Zeichnen. Das zeigt, dass Liu Huo auf ihrem Weg, zu einer echten Künstlerin zu werden, noch viel zu lernen hat.

Der DualSense Wireless-Controller ermöglicht es uns, über haptisches Feedback ein immersives Erlebnis zu erschaffen. In besonders aufreibenden Schlachten, wenn ihr Gegner trefft oder in schwierigen Momenten viel Blut verliert, lässt die Haptik des Controllers euch die aktuelle Kampfsituation richtig einschätzen. Außerhalb des Kampfes sorgt passende Haptik in wichtigen Momenten der Geschichte für eine spannende Spielerfahrung. Bei Rennen begleiten die Vibrationen des Controllers heftige Zusammenstöße, sodass er sich anfühlt wie ein Lenkrad und ihr ganz in die Aufregung eines rasanten Rennens eintauchen könnt.

Darüber hinaus könnt ihr über das in den Controller eingebaute Mikrofon mit euren Mitspielern sprechen, sodass die riesige Spielwelt sich weniger einsam anfühlt.

Gleichzeitig sorgen die wunderschöne 4k-Grafik und die visuellen Effekte auf der PS5 für ein hochauflösendes Spielerlebnis. Derzeit bietet Tower of Fantasy unterschiedliche Kartenstile, darunter das SF-Ödland von Aesperia, die Cyberpunk-Metropole Mirroria, die Tiefseewelt von Innars und das bald erscheinende magische, östliche Reich von Domain 9. Im 4K-Modus auf PlayStation sind die Neonlichter von Mirroria atemberaubend, das Große Meer verändert sich dynamisch und die Wolken und der rote Ahorn von Domain 9 strahlen einen mysteriösen östlichen Charme aus, der die visuellen Eindrücke noch weiter verbessert.

Tower of Fantasy kann jetzt im PS Store vorbestellt werden. Hier erfahrt ihr, was in den einzelnen Versionen des Spiels enthalten ist und wie die Vorbestellungsboni aussehen.

Die Standardversion von Tower of Fantasy enthält das Grundspiel sowie die folgenden Bonusinhalte für Vorbesteller:

Die Tower of Fantasy Deluxe Edition erhält das Grundspiel sowie:

Die Tower of Fantasy Ultimate Edition erhält das Grundspiel sowie:

Bei der Entwicklung der PlayStation-Version von Tower of Fantasy haben wir viel gelernt und wertvolle Erfahrungen gesammelt. In Open-World-Spielen gibt es unendliches Potenzial für Erkundung und wir werden weiterhin unterhaltsame und spannende Inhalte für euch erstellen. Wir hoffen, dass ihr Spaß daran haben werdet.

Seid ihr bereit, euren inneren Wanderer auf PlayStation auf Reise gehen zu lassen?