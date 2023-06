Steam Next Fest: Anspiel-Tipps für das Demo-Event

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5 iOS MacOS

Mit dem Steam Next Fest stellt Valves Spieleplattform einmal mehr die Spiele ins Rampenlicht, die dort noch erscheinen werden oder frisch erschienen sind. Darunter sind auch diverse Spiele, deren Demo nur bis zum Ende des Steam Next Fest am 26. Juni 2023 um 19 Uhr verfügbar sein werden.

In der Übersicht tauchen aber auch schon zuvor veröffentlichte Demos auf, etwa vom Bloodborne-like Lies of P oder der Mantel-und-Degen-Action En Garde! – letztere kann der Autor dieser Zeilen nur wärmstens empfehlen. Im Folgenden eine kleine Auswahl interessanter Demos vom Event in Valves Shop:

Wenn ihr spannende Demos beim Steam Next Fest entdeckt habt, teilt eure Funde gerne in den Kommentaren!