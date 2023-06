The Callisto Protocol: Story-DLC Final Transmission erscheint Ende Juni

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Striking Distiance Studios veröffentliche auf Twitter einen Teaser-Trailer zum letzten DLC für The Callisto Protocol (im Test, Note 8.0) veröffentlicht. Nachdem der Contagion-DLC einen Schwierigkeitsgrad hinzufügte, in dem nur am Anfang eines neuen Kapitels gespeichert wird und die Riot-Erweiterung einen Modus zur Highscore-Jagd ins Spiel brachte, handelt es sich bei Final Transmission um den angekündigten Story-DLC.

Der kurze Teaser verrät nicht viel zur Handlung. Jacob trifft darin offenbar auf eine neue Kreatur, die von der leitenden Ärztin der Experimente auf dem Black-Iron-Gefängnisses auf dem Mond Callisto als "meine größte Sünde" bezeichnet wird.

Final Transmission wird für Playstation-Konsolen bereits am 27. Juni 2023 erscheinen, am 29. Juni folgt der Release für PC und Xbox.