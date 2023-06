Wartales – Crowdfunding für Jörg Langers neues Letsplay

Kommt in die Kompanie!

PC

Teaser Ein neues Strategie-Letsplay steht an: Wartales ist wie eine Mischung aus Battle Brothers, Legends of Eisenwald und Pirates – es schickt uns in Quests und Rundenkämpfe, kennt aber auch Permadeath.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Es ist so weit: Ein neues Letsplay von und mit Jörg Langer – der sich, wie schon vor zwei Jahren in Battle Brothers – erneut zum Chef einer Kompanie wackerer Söldner aufschwingt, dieses Mal in Wartales von Shiro Games (zum Testbericht oder auch zum Early-Access-Jörgspielt). Söldner wollen Sold, und darum gilt: Nur wenn ihr (oder genügend eurer werten Mitgucker) zahlt, kann die Kompanie Siege einfahren!

Zu Wartales

Wartales ist ein gelungener Mix aus Sid Meier's Pirates, Legends of Eisenwald und Battle Brothers, dazu kommen natürlich eigene Ideen, insbesondere beim Rundentaktik-Kampfsystem. Der vielleicht größte Unterschied zu Battle Brothers: Neben generierten Missionen gibt es auch viele handgemachte Quests, darunter die mehrstufige Hauptquest in jeder der sechs Regionen. Unser Söldnertrupp muss erst mal zu Geld kommen und Nahrung finden, dann aber scheffelt er immer mehr Ruhm und Ausrüstung, baut das eigene Camp aus und kommt den Intrigen und Gefahren in der "Low Fantasy"-Mittelalterwelt auf die Spur.

Die Crowdfunding-Regeln

Das Letsplay ist kostenlos, baut aber auf eure Mithilfe.

Am Ende einer Staffel (zu 10 Folgen) muss spätestens die nächste finanziert sein.

Pro Folge spielt Jörg ca. 45 Minuten und es werden 150 Euro brutto fällig (insgesamt).

Crowdfunder dürfen immer wieder an Abstimmungen teilnehmen – die erste wird den Spielstart betreffen.

Crowdfunder stimmen am Ende einer jeden Staffel über die Frequenz (2, 3 oder 4 Folgen pro Woche) ab.

Die Topspender – sowie pro Woche einer der Spender der letzten Woche – können mit ihrem Usernamen in der Kompanie landen.

Jeder Spender erhält (mindestens) eine Medaille, siehe Kasten.

Für Kompaniemitglieder wird eine Beitritts- und Todesliste geführt.

Kompaniemitglieder erhalten am Ende des Letsplays eine spezielle Medaille – je nachdem, ob sie ihren Einsatz überlebt haben oder nicht.

In der ersten Staffel – sofern sie finanziert wird – beträgt die Frequenz drei Folgen pro Woche: Di, Do und Sa. Ungefähr in jeder 3. Staffel wird ein Teil der Folgen als Live-Event gespielt, auf unserem Kanal twitch.tv/gamersglobal. Das Crowdfunding läuft bis Dienstag, 27.6.2023 – Jörg behält sich aber vor, schon diese Woche mit der ersten Abstimmung und womöglich ersten Folge zu starten.

Wir hoffen auf eure Spenden für die gute Söldnersache!