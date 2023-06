Age of Wonders 4: Dragon Dawn erscheint morgen / Gameplay

PC Xbox X PS5

Bereits morgen erscheint mit Dragon Dawn das erste Content Pack für das in unserem Test überzeugende Fantasy-Strategiespiel Age of Wonders 4 (im Test). Dragon Dawn erweitert das Gameplay um einen neuen Anführertyp, ein physisches Erscheinungsbild für Fraktionen, mehr Tomes of Magic und eine neue Realm-Option. Ein bereits kürzlich erschienenes First Look Video zu Dragon Dawn mit den Entwicklern könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen. Die unverbindliche Preisempfehlung für die Erweiterung liegt bei 9,99 Euro. In der Premium-Edition von Age of Wonders 4 und im Expansion Pass ist Dragon Dawn bereits enthalten.

In Dragon Dawn dreht sich alles um die namensgebenden Drachen. Ihr könnt Reptilienarmeen anführen, drakonische Magie nutzen und als Drachenherrscher eure Feinde in Brand setzen. Zeitgleich erscheint das kostenlose Wyvern-Update, das unter anderem Quality-of-Life-Verbesserungen und Änderungen an der Spielbalance enthält, die von der Community vorgeschlagen wurden.

Lennart Sas, Mitbegründer des Entwicklers Triumph Studios und Director von Age of Wonders 4 äußerte sich wie folgt:

Während der Entwicklung von Age of Wonders 4 hatten wir mehr Ideen als wir Zeit hatten, sie umzusetzen. Wir wussten, dass wir etwas ganz Besonderes mit Drachen und Reptilienwesen machen wollten, also haben wir mit Dragon Dawn alles gegeben. Wie viele Spiele erlauben es dem Spieler, einen echten Drachenherrscher mit einzigartigen Fähigkeiten und Stilen zu gestalten? Dragon Dawn ist das perfekte Beispiel dafür, wie wir das Age of Wonders-Erlebnis für unsere Spieler ausbauen wollen.

Die beworbenen Key-Features von Age of Wonders 4 - Dragon Dawn im Überblick:

Drachenherrscher, ein neuer Anführertyp, dessen Körper anpassbar ist: mit neuen Fertigkeiten, Ausrüstung, Verwandlungen und damit verbundenen Ereignissen.

Echsenvolk, eine neue physische Erscheinung für eure Fraktionen.

Tome of Evolution, mit neuen Einheiten, die sich mit jeder Stufe weiterentwickeln, und neuen Zaubersprüchen, die alle sich weiterentwickelnden Einheiten stärken.

Tome of Dragons: Neue Zaubersprüche, um Drachen zu beschwören, die Macht der Drachen zu nutzen und zu Drachen zu werden.

Der Aschenkrieg, eine neue Reichsoption, in der sechs mächtige alte Drachen in einen Konflikt verwickelt sind. Ihr müsst eure Verbündeten sorgfältig auswählen und euch so den Weg zum Sieg ebnen.