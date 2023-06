PM: Park Beyond: Tipps und Tricks für den perfekten Freizeitpark (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Habt ihr euch schon immer mal vorgestellt, wie es wohl wäre, wenn man einen Freizeitpark ganz nach den eigenen Wünschen kreieren könnte? Park Beyond von Limbic Entertainment ermöglicht euch genau das und viel mehr Dinge, mit denen ihr bislang vermutlich noch nicht mal gerechnet habt. Das Zauberwort lautet hier Impossifikationen – besondere Elemente für Fahrgeschäfte, Einrichtungen und Mitarbeiter, die euren Park definitiv einzigartig machen!

Lasst Achterbahnen mit Gleitern quer über den Park fliegen, lasst euch von einem großen Kraken dabei helfen, Besucher durch die Lüfte zu wirbeln oder entwerft ein Riesenrad, das aus mehreren Stockwerken besteht. Park Beyond macht eure Träume zur Realität. Und das ist nur eine kleine Auswahl der Impossifikationen, die euch erwarten.

Leider bringen euch die abgefahrensten Achterbahnen aber nichts, wenn ihr keine Besucher im Freizeitpark habt. Mit unseren Tipps und Tricks zu Park Beyond möchten wir euch heute aber ein wenig unter die Arme greifen!

Es ist natürlich völlig verständlich, wenn ihr im Sandbox-Modus direkt mit dem Bauen starten wollt. Gerade für Neulinge im Freizeitpark-Geschäft ist es jedoch durchaus ratsam, zunächst einen Blick auf die Kampagne zu werfen. In den Missionen lernt ihr nicht nur die Charaktere und die Geschichte von Park Beyond kennen, sondern ihr erfahrt auch Schritt für Schritt, wie ihr mit den zahlreichen Tools im Spiel umgeht.

Im Kern fokussiert sich jede Missionen auf bestimmte Mechaniken des Titels. Ihr werdet also nicht mit allen Features auf einmal überrumpelt. Solltet ihr mal etwas vergessen haben oder einfach nochmal durch alle Tutorials stöbern wollen, findet ihr sämtliche Anleitungen auch im Hilfe-Menü.

Leere Fahrgeschäfte sind nie schön anzusehen. Damit euch das nicht in eurem Freizeitpark passiert, solltet ihr regelmäßig die Wünsche der Besucher überprüfen. Achtet zum Beispiel darauf, welche Zielgruppe hauptsächlich im Park unterwegs ist. Erwachsene, Familien und Teenager haben unterschiedliche Ansichten, welche Fahrgeschäfte besonders attraktiv für sie sind. Es lohnt sich also, die Zielgruppen zu bevorzugen, die auch die meiste Zeit in eurem Park verbringen.

Bei der Auswahl der nächsten Attraktion bekommt ihr immer eine Übersicht anzeigt, was die Eigenschaften des entsprechenden Fahrgeschäfts sind. Welche Zielgruppe werdet ihr damit besonders ansprechen? Wie verhalten sich die Kosten für den Bau und die Instandhaltung einer Attraktion? Diese und weitere Infos solltet ihr immer im Hinterkopf haben, um möglichst effektiv bei der Errichtung eures Freizeitparks zu sein.

Ihr könnt beispielsweise mal versuchen, verschiedene Bereiche im Park für die Zielgruppen festzulegen. Somit haben Erwachsene, Teenager und Familien quasi ihre eigenen Ecken, in denen es Fahrgeschäfte und Einrichtungen gibt, die hervorragend bei ihnen ankommen. Ein weiterer Vorteil: Euer Park bleibt bei der Planung übersichtlich. Verteilt außerdem genügend Toiletten, Mülltonnen, Sitzbänke und ähnliche Dinge, damit die Besucher nicht unnötig weite Wege laufen müssen.

Ein langer Tag im Freizeitpark macht hungrig und durstig. Es ist deshalb wichtig, dass ihr für die Verpflegung der Gäste sorgt. Auch hier solltet ihr aber nicht einfach irgendwas anbieten. Jeder Verkaufsstand hat eine Vielzahl an Produkten im Sortiment – einige von ihnen werden aber beliebter sein als andere.

Kleine grüne Symbole unter den Produkten zeigen euch, welche Dinge aktuell gut laufen. Ist ein Ladenhüter dabei, macht es durchaus Sinn, dass ihr das Produkt zügig aus dem Verkauf nehmt. Checkt hier auch unbedingt wieder die Meinungen der Besucher aus. Vielleicht steht ja ein bestimmtes Produkt auf der Wunschliste vieler Gäste – wenn es aber nicht angeboten wird, verpasst ihr eine lukrative Einnahmequelle.

Wenn wir schon von Einnahmequellen sprechen. Wer einen funktionierenden Freizeitpark im Spiel haben will, der muss auch die finanziellen Mittel mitbringen. Im besten Fall deckt ihr all eure Ausgaben mit Einkünften aus dem Parkbetrieb. Und es gibt viele Möglichkeiten, wie ihr an Geld kommen könnt – seien es die Eintrittskarten für den Park, individuelle Kosten für die Fahrgeschäfte oder Preise für Verpflegungen, Toiletten, Souvenir-Shops und Einrichtungen.

Ist die Nachfrage für eine Sache in eurem Freizeitpark extrem hoch? Wie wäre es, wenn ihr den Preis nach oben schraubt und damit noch etwas mehr Geld reinholt! Findet dabei immer die richtige Balance – wir wollen schließlich nicht die Besucher vergraulen. Fährt euer Park Gewinne ein, solltet ihr die natürlich in den Ausbau investieren. Wer keine Lust auf Finanzen hat, kann im Sandbox-Modus von Park Beyond übrigens auch mit unbegrenzten Geldmitteln zocken!

Zwar seid ihr als Chef für die wichtigen Entscheidungen im Freizeitpark verantwortlich. Ohne helfende Mitarbeiter würde der Park aber ziemlich schnell im Chaos versinken. Stellt also ein paar Leute ein, die euch beim alltäglichen Geschäft zur Seite stehen. Zur Wahl stehen unter anderem Reinigungskräfte, Wartungspersonal, Rettungskräfte und Animateure.

Die Mitarbeiter-Übersicht liefert euch alle notwendigen Daten, die ihr für das Management in diesem Bereich benötigt. Ihr habt sogar die Möglichkeit, unmotivierte Angestellte kurzerhand zu entlassen. Denkt daran, dass ihr – mit wachsender Größe eures Freizeitparks – auch die Anzahl der Mitarbeiter erhöht.

Zum Abschluss wollen wir nochmal die Impossifikationen von Park Beyond erwähnen. Eure Besucher werden Augen machen, wenn sie sehen, was ihr aus gewöhnlichen Attraktionen noch alles herausholen könnt. Versucht euren Freizeitpark mit vielen Impossifikationen zum einzigartigen Highlight zu machen. Das wird sich nicht nur positiv auf die Besucher, sondern langfristig auch auf eure Finanzen auswirken!

Und es lassen sich nicht nur Fahrgeschäfte mit Impossifikationen versehen. Das Feature ist auch für Mitarbeiter und Shops verfügbar und macht den Besuch in eurem Freizeitpark zu einem einmaligen Erlebnis! Davor ist es aber erstmal notwendig, dass ihr die Stimmung im Park hebt. Erst dann stehen Impossifikationen als Upgrade bereit.

Habt ihr noch weitere Tipps und Tricks, die ihr mit der Community teilen wollt? Dann schreibt sie in die Kommentare! Park Beyond ist ab sofort im PlayStation Store oder auch im Handel erhältlich. Käufer der Visioneer Edition erhalten zusätzlich den Annual Pass, der Zugriff auf drei kommende DLCs beinhaltet.