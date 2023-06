Spiele-Check von Vampiro

PC Xbox X PS5 Linux MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Bei der Reiseplanung müsst ihr Gefahren, Kosten und Zeit abwägen.

Friends & Foes und Patches 1.7 bis 1.9.2

Die Reisen sind mit über 130 Events aufgepeppt und es gibt besondere Orte wie Rom.

Eigenschaften wie Jäger oder Turnierteilnehmer levelt ihr in verschiedenen Unterpunkten.

Tours & Tournaments

Auf den Aktivitäten trefft ihr ständig Entscheidungen.

Fazit

Steam-Deck-Check Die Die Konsolenversion (im Check) hängt hinter der PC-Version hinterher, so dass ihr auch nicht von der Gamepad-Steuerung profitiert. Nach etwas langer Ladezeit läuft CK3 auf dem Steam Deck grundsätzlich gut. Für Texteingaben braucht ihr die virtuelle Tastatur. Leider ist das Interface bei der voreingestellten 60%-Skalierung etwas klein geraten. Eine höhere Skalierung ist zwar möglich, aber dann verschwinden Teile des UI aus dem Sichtbereich. Den Handheld-Modus kann ich daher nur eingeschränkt für Adleraugen empfehlen.

Grandstrategy-RPG-Erweiterung

Für Fortgeschrittene bis Profis

Einzel- und Mehrspieler

Preis: 29,99 Euro

In einem Satz: Tours & Tournaments erweckt Welt und Figuren noch mehr zum Leben und ist ein Pflichtkauf für jeden Crusader-Kings-3-Spieler, der nach einer Testpartie am Ball bleibt.

In die Welt von Crusader Kings 3 (im Test) trieb uns zuletzt der Check zum Immersion Pack Fate of Iberia zurück. Doch seitdem herrschte keineswegs Stillstand im Mittelalter: Seither sind das Event Pack Friends & Foes nebst Patch 1.7, Patch 1.8 und jetzt die riesige Erweiterungnebst Patch 1.9 erschienen. Die Zeit ist also reif für einen Check-Rundumschlag.Friends & Foes bringt neben neuer Musik vor allem über 100 neue familiäre, freund- und feindschaftliche Events und Eventketten. Anders als in Voice of the People im Check ) könnt ihr die DLC-Events nicht per Icon als solche erkennen – dafür dank Patch besondere Beziehungen zu Personen. Die Spielwelt von Crusader Kings 3, die durch solche Events lebendig wird, profitiert von mehr Bandbreite. Den Zugriff auf die Erinnerungen eines Charakters, die Eigenschaften loyal und illoyal, eine Überarbeitung der Populisten-Fraktionen und neue Illustrationen sowie Animationen (zutoasten!) gehören so den Highlights von 1.7 "Bastion". Der etwas kleinere Patch 1.8 "Robe" lässt euch unter anderem selbsterstellte Herrscher laden und speichern und bringt neue Illustrationen sowie Icons im Religionsbereich. Ihr könnt zudem immer die möglichen Agenten ansehen, auch wenn niemand einer Intrige beitreten möchte – und sie dann zur Teilnahme motivieren.Patch 1.9 "Lance" ist riesig. Jeder Charakter befindet sich jetzt tatsächlich irgendwo und muss reisen, wenn er etwa seinem Lehnsherr Tribut zollen oder jagen möchte. Die Reise (eventuell inklusive rechtzeitiger Ankunft) müsst ihr planen. Gebiete mit niedriger Kontrolle oder Gebirge bergen Gefahren. Ihr könnt Umwege gehen, zusätzliches Personal wie Bergführer oder Karawanenführer einstellen und natürlich Risiken eingehen. Das Interface wurde radikal verbessert, insbesondere die aktuellen Situationen und der Outliner bieten euch viel mehr Informationen. Auch sonst gibt es zig Verbesserungen, von neuen Animationen bis zur Bekleidung. Wie in Victoria 3 erringt ihr Achiements jetzt mit Mods und ohne Ironman. Das entwertet die Achievements und gefällt mir daher nicht. Andererseits konnte man mit ALT+F4 schon immer tricksen. Lieber hätte ich persönlich eine neue "Bronze-Variante" aller Achievements gesehen.Wenn ihr euch auf eine Reise außerhalb der Reichsgrenzen begebt, übernimmt ein Regent die Regierungsgeschäfte. Den solltet ihr aber gut auswählen und nicht einen Prinz John an die Schalthebel der Macht setzen. Kommt ihr zurück, übernehmt ihr hoffentlich problemlos wieder das Ruder. Der Regent wird mit Prestige belohnt – so könnt ihr zum Beispiel euren Erben pampern!Passend zum Reisesystem bringt Tours & Tournaments große Aktivitäten, bei denen die Anreise lohnt, wenn ihr sie nicht gleich an eurem Sitz veranstaltet: Turniere, Reisen durch eure Lande wie der Kaiser des HRR und opulente Hochzeiten – inklusive Events und Interaktionen. Bei Turnieren trainiert oder betet ihr zur Vorbereitung, schaut dann zu oder nehmt teil. Sei es beim Brettspiel, Zweikampf oder Bogenschießen. Auf Hochzeiten schmiedet ihr Allianzen oder sabotiert die Festivität. Bei regulären Aktivitäten wie Jagden (Freunde finden, Jagdunfälle, entspannen, ....) oder Pilgerreisen (eher die christliche Variante oder doch mit einer Prise Sightseeing?) gibt es viel mehr Möglichkeiten, als ich hier ansatzweise aufzählen könnte. Die tollen Illustration und insgesamt über 20 Minuten neuer Musik machen das ganze sehr immersiv. Achtung: Während ihr auf einer Aktivität seid, könnt ihr keinen Krieg erklären.Euren besten Rittern verpasst ihr eine selbst benennbare Auszeichnung. Das "Amt" levelt ihr dann auf und sorgt für einen passenden Nachfolger. Gibt es den nicht, könnt ihr das "Amt" später reaktivieren.Die Patches haben Crusader Kings 3 stetig weiterentwickelt und viele freie Inhalte hinzugefügt. Mein Highlight der UI-Weiterentwicklung ist die sehr präsente Info über feindliche Armee-Stärken. Bei der Einstellung eines Arztes seht ihr sofort, was er taugt, bei Einstellungen über Hof-Events leider noch nicht. Friends & Foes fügt dem Spiel sehr viel Flavour hinzu. Ähnlich wiebeiist die gestiegene Vielfalt nicht zu unterschätzen! Soll heißen: Spielt ihr öfter, unbedingt kaufen.Bei meinem ersten Turnier in Tours & Tournaments fühlte ich mich in Historienfilme wie Ivanhoe - Der schwarze Ritter versetzt. Nach dem sehr guten aber statischen Royal Court (im Check) machen Reisesystem und Aktivitäten, vor allem mit Erweiterung, die Charaktere noch lebendiger. Sie finden wirklich ihren Platz in der Welt, statt "nur" als Infobildschirm am linken Bildschirmrand zu existieren. Vermutlich aus Gameplay-Gründen ist die Umsetzung nicht in jeder Hinsicht konsequent. Zum Beispiel beginnt eine Regentschaft bei einer Reise mit dem Ziel "Ausland" sofort, selbst wenn ihr euch noch in euren Reichsgrenzen befindet.Die ganzen Aktivitäten und Auszeichnungen für Ritter erhöhen nicht nur die Glaubwürdigkeit der Spielwelt und die Immersion, sondern geben euch viele neue Interaktionsgelegenheiten: Rote Hochzeit, Teufelsanbetungen, tragische "Jagdunfälle" und die vielen Optionen, die ihr auf einem Turnier habt, sind enorm. Dazu kommen stimmige Artworks, Sounds und Musik. An Tours & Tournaments führt kein Weg vorbei.