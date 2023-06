Sonntagsfrage: Sollen User-Checks zu Kurz-Tests mit Wertung werden?

Transformative Gedankenspiele

Teaser Die heutige Sonntagsfrage dreht sich um die von Usern erstellten Spiele-Checks.

Wir können uns bei GamersGlobal freuen, dass unter unseren vielen aktiven Usern auch einige sind, die euch mit ihren Texten in der Rubrik Spiele-Check regelmäßig über Neuerscheinungen informieren – in der Regel mit Spielversionen von uns, mit letztendlicher Abnahme durch die Redaktion, mithin vorher auch mit Bitte um Ergänzungen oder anderen Korrekturen.

Mithin ergibt sich die Frage, ob unter den Spiele-Checks (in die teils viele Stunden Spielzeit einfließen) nicht auch eine Wertung prangen sollte. In der heutigen Sonntagfrage horchen wir also mal im größeren Kreis nach: Seid ihr für eine Wertungsvergabe und damit für eine Umwandlung der Spiele-Checks in Kurztests, die gleichrangig neben redaktionellen Test stehen?

Ihr könnt eure Stimme für die Sonntagsfrage bis Montag um 09:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Ihr habt Ideen für eine Sonntagsfrage? Dann schickt doch eine PN an Hagen. Den Link zur Übersicht der mehr als 200 bisherigen Sonntagsfragen findet ihr weiter unten unter "Quellen" verlinkt.