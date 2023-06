Like a Dragon Gaiden: Zwei Kampfstile vorgestellt

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Im Rahmen des RGG Summit, einer offiziellen Veranstaltung der Like a Dragon-Entwickler vom Ryu Ga Gotoku Studio, wurde ein neues Gameplay-Video mit zwei vorherrschenden Kampfstilen im neuen Like a Dragon Gaiden - The Man Who Erased His Name vorgestellt. Während der Yakuza-Style die brutalere und ursprüngliche Variante darstellt, glänzt der Agent-Style vor allem durch Geschwindigkeit.

Im neuesten Like a Drgon-Ableger übernimmt Kiryu die Hauptrolle und es siedelt sich zeitlich zwischen dem sechsten und siebten Serienteil an. Das Spiel erscheint am 9.11.2023 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4|5 und PC. Im folgenden Video könnt ihr euch den kompletten Stream des RGG Summit Summer 2023 anschauen.