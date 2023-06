Spiele-Check von SupArai

Die Radiostation

Um an Informationen zu anderen Angestellten zu gelangen, nutzt ihr im Büro des Chefs ein neumodisches Gerät.

Die Hilfe-Anrufe

Per Fachmagazin helft ihr einer Anruferin ein Fluchtauto kurzzuschließen.

In der fiktiven US-amerikanischen Kleinstadt Gallows Creek kam es vor mehreren Jahren zu einem tragischen Unfall. Seitdem existiert die Legende des Whistling Man (zu Deutsch: der Pfeifer), der für das damalige Unglück verantwortlich sein soll. Markenzeichen des Killers ist sein melodisches Pfeifen, mit dem er sich ankündigt. Inerlebt ihr in der Rolle des Radiomoderators Forrest Nash die Nacht, in der der Whistling Man tatsächlich Jagd auf verschiedene Bewohner der Kleinstadt macht. Da der Sheriff des Ortes sein erstes Opfer wurde und die Polizeistation verwaist ist, landen alle Not- und Hilferufe in eurem Studio. „Live on Air“ versucht ihr die Bewohner vor dem Serienkiller zu retten und nebenbei routiniert eure Sendung zu moderieren.Die meiste Spielzeit verbringt ihr in eurem Tonstudio. Hier nehmt ihr die Anrufe eurer Zuhörer an, spielt Radiowerbung über ein Kassettendeck ab oder legt eine Schallplatte mit angesagter Musik auf. Als Small-Talk-Partnerin und Tippgeberin steht euch eure Assistentin Peggy zur Seite. Da sie in einem verschlossenen Kabuff sitzt, kommuniziert ihr mit eurem Side-Kick ebenfalls nur über eine Leitung. Im Laufe der Nacht verlasst ihr regelmäßig euer Tonstudio und sucht in den anderen Räumen der Radiostation nach Hinweisen oder Lösungswegen, mit denen ihr eure Anrufer vor dem rachsüchtigen Pfeifer rettet. Die Ausflüge in andere Räumlichkeiten werden mit zunehmender Spieldauer immer länger, bleiben aber stets im Dunstkreis der Radiostation.Die Anrufe der Einwohner von Gallows Creek sind das Herzstück von Killer Frequency. Die vielen kleine Geschichten treiben einerseits die Handlung voran, einige dienen hingegen nur der Unterhaltung, wie zum Beispiel die Telefonate mit einem örtlichen Pizzamann, der eure Sendung für kostenlose Werbung nutzt.Wichtig für den Spielverlauf sind die Anrufe der Opfer des Pfeifers. Diese Personen könnt ihr retten, wenn ihr die richtigen Handlungen ausführt oder ihnen korrekte Hinweise gebt. So benötigt eine der ersten Anruferinnen Unterstützung beim Kurzschließen eines Flucht-PKW. Da in der Radiostation ebenfalls eine Sendung zu Autothemen produziert wird, sucht ihr in den nahegelegenen Büros nach Tipps, die ihr der Dame anschließend per Telefon übermittelt. Diese Gespräche laufen per Multiple-Choice-Verfahren ab. Übermittelt ihr (zu viele) falsche Informationen, ist der Anrufer dem Tode geweiht. Das Scheitern gehört somit zum Spiel dazu – das könnt ihr akzeptieren und weiterspielen, oder ein Savegame laden.Die Aufgaben sind nie besonders umfangreich und des Rätsels Lösung liegt häufig auf der Hand. Meistens geht ihr in einen anderen Raum, sucht Informationen und startet anschließend den Rettungsversuch. Da es keine zeitkritischen Aufgaben gibt, bleibt Killer Frequency, abgesehen von der mörderischen Handlung, ein eher gemütliches und unblutiges Spiel.



Fazit

Mein erster Durchgang endete nach rund sechseinhalb Stunden, leider überlebten nicht alle Anrufer den Angriff des Pfeifers. Was mich wirklich wurmt. Die Spielidee finde ich erfrischend und größtenteils ist sie klasse umgesetzt. Einige der Begebenheiten sind aber sehr konstruiert und Killer Frequency gönnt sich manchen Logikbruch – der Titel eifert den Slasher-Filmen der 80er-Jahre also gekonnt nach.



In meinem ersten Durchlauf konnte ich nicht alle Bewohner vor dem Whistling Man retten, ein zweiter Durchlauf steht somit an.

Viele der Geschichten sind gut und spannend erzählt. Mehrheitlich finde ich die Einbindung der Logik- und Kombinationsrätsel gelungen und einfallsreich. Zur dezenten Gruselatmosphäre trägt auch bei, dass die (allerdings nur englischen) Sprecher einen guten Job machen und die Radiostation vor Anspielungen an Horrorfilm-Klassiker sowie 80er-Jahre-Klischees strotzt. Die Rätsel bleiben dabei auf einem geerdeten Niveau. Geübte Rätselfreunde werden daher wahrscheinlich unterfordert.



Allerdings habe ich auch einige Kritikpunkte. So wirkte manch humorvolle Einlage deplatziert auf mich. Geht es in der einen Szene noch um Leben oder Tod, kümmere ich mich im nächsten Moment um einen witzigen Werbespot für einen VHS-Kampfkunstkurs? Den Spagat aus Komödie und Horror-Movie meistert Killer Frequency meines Erachtens nicht so gut, da jedes Genre nur halbherzig bedient wird. Insgesamt hätte dem Titel auch ein höheres Tempo bei der Inszenierung gut getan, stellenweise dümpelt das Geschehen etwas vor sich hin. Was auch daran liegt, das Killer Frequency fast nie Zeitdruck aufbaut. Schade auch, dass bei allen Schallplatten der Gesang fehlt. So wurden mir die an sich gut getroffenen 80er-Jahre-Pop-Melodien schnell eintönig.