PM: Galacticare Demo angekündigt – Einführungskurs interstellare Medizin (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Galacticare Demo angekündigt – Einführungskurs interstellare Medizin

– Stellt eure Heilkünste in den ersten beiden Leveln des Spiels unter Beweis –

16. Juni, Brighton (UK) – Das unabhängige Entwicklungsstudio Brightrock Games und das neue Publishing-Label CULT Games haben bekannt gegeben, dass die futuristische Krankenhaus-Management-Simulation Galacticare. im Rahmen des Steam Next Fest zum ersten Mal für alle spielbar sein wird – Auf Steam findet man ab dem 19. Juni die Demo und schon jetzt den Wishlist-Button.

In der Demo übernimmt man die Führung über ein Weltraum-Krankenhaus in einem Universum, das von einer Vielzahl unterschiedlicher Spezies bewohnt wird und trifft in den beiden spielbaren Leveln der Kampagne auf eine Gruppe liebenswerter Charaktere, die durch die Story leiten. Kora Orion, Leitende Technikerin und CEO von Galacticare beauftragt euch mit der Leitung des Krankenhauses, die nützliche KI HEAL und der putzige Roboter Medi werden euch dabei hilfreich zur Seite stehen.

Lernt die Grundlagen des Galacticare-Alltags zu meistern: Menschliches und außerirdisches Personal einstellen, eigenartige Behandlungsräume bauen und einzigartige Krankheiten heilen – Galacticare verspricht ein Weltraumabenteuer, wie ihr es noch nicht erlebt habt!

Features:

Galacticare erscheint noch dieses Jahr auf Steam , Xbox One, Xbox Series X/S , PlayStation 5 , GOG und im Xbox Games Pass. Setzt es noch heute auf die Steam-Wunschliste!

Mehr medizinisches Wissen und Informationen zu Galacticare gibt es auf TikTok , Twitter und der offiziellen Webseite .

ÜBER BRIGHTROCK GAMES

Brightrock Games ist ein unabhängiges britisches Spieleentwicklungsstudio aus Brighton mit einem Kernteam aus 15 Personen. Anfangs eine Ansammlung aus Modder*innen, Enthusiast*innen und vor allem Spieler*innen, hat sich die Gruppe unter dem Banner von Subterranean Games versammelt, um ein Genre wiederzubeleben, das die AAA-Szene vergessen zu haben schien. Die Liebe zum oft übersehenen Dungeon-Management-Genre führte im April 2015 zum Release von War for the Overworld für PC, Mac und Linux. Nach diesem erfolgreichen Titel benannte sich das Team in Brightrock Games um, um den sich erweiternden Horizont des Studios abzubilden. Das Ziel von Brightrock Games ist es, Strategie-Management-Spiele mit packender Story zu entwickeln, die das Medium Videospiel nach vorne bringen.

brightrockgames.com

ÜBER CULT GAMES

CULT Games ist ein neues Videospielelabel, das mit talentierten Entwicklungsstudios zusammenarbeitet um herausragende Spiele mit Community-Fokus zu erschaffen. Mit einem Team, das Jahrzehnte an Erfahrung im Bereich kommerziell und kritisch erfolgreicher Videospiele und Unterhaltungsprodukte vorzuweisen hat, veröffentlicht das eifrige und hart arbeitende Team mit Sitz in London 2023 sein erstes Spiel.

www.cultgames.com