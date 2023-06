Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Eine vielfältige Reihe kommender PlayStation-Spiele wurde im Capcom Showcase-Livestream enthüllt! Von einem neuen Einblick in das mit Spannung erwartete Dragon’s Dogma 2 bis zur Enthüllung von Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy– für alle Spieler ist etwas dabei.

Das Capcom Showcase ist tiefer in Dragon’s Dogma 2 eingetaucht, welches erst vor wenigen Wochen spektakulär mit dem PlayStation Showcase enthüllt wurde. Der Game Director, Hideaki Itsuno, hat ein paar Kernelemente des Spiels vorgestellt und verraten, wie die Fortsetzung für PlayStation 5 noch besser werden will.

Im Herzen von Dragon’s Dogma liegen zwei Hauptelemente: Die Vasallen und das erstklassige Action-RPG-Kampfsystem. Die Vasallen sind KI-gesteuerte Begleiter, die eure Abenteuer gemeinsam mit euch bestreiten. Ihr habt einen Hauptvasallen, den ihr nach Lust und Laune anpassen könnt, sowie zwei weitere, die ihr von anderen Spielern anheuern könnt. Mit einer Gruppe aus bis zu vier Mitgliedern könnt auf euren Reisen Gesellschaft und Kameradschaft genießen.

In Dragon’s Dogma 2 dreht sich alles um Entscheidungen. Kämpft mit Schwertern, Bögen oder Magie– die Wahl liegt bei euch. Die Klasse, für die ihr euch entscheidet, bestimmt, wie euer Erweckter kämpft– und es gibt eine riesige Auswahl. Entscheidungen sind außerdem ein integraler Bestandteil des Kampfsystems. Ihr werdet ständig dazu aufgefordert, Situationen auf eure eigene Weise zu begegnen– ob ihr nun sehen wollt, was passiert, wenn ihr eine Brücke zerstört, oder ob ihr ein Monster zu Fall bringen wollt, indem ihr an seinem Bein zieht.

Dragon’s Dogma 2 nutzt Capcoms RE Engine und erschafft so eine dicht bevölkerte Welt – etwa viermal so groß wie im Original –, die eng verwoben mit der neuesten Grafik- und Physiktechnologie und Charakter-KI ist, um euch die bestmögliche Fantasy-Welt zu bieten.

Zwei wichtige Charaktere, die auf den Reisen des Erweckten eine große Rolle spielen werden, werden in der Key-Art dargestellt. Ulrika, eine Bogenschützin mit einer tiefen Verbindung zum Erweckten, und Nadinia, eine Hohepriesterin aus der neuen Rasse der Bestien, werden großen Einfluss auf das Schicksal des Erweckten ausüben.

Nehmt das! Kehrt in den Gerichtssaal zurück– in Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy.

Drei Hauptspiele der Ace Attorney-Saga, Apollo Justice: Ace Attorney, Phoenix Wright: Ace Attorney– Dual Destinies und Phoenix Wright: Ace Attorney– Spirit of Justice erscheinen erstmals in einer Sammlung für PlayStation. Mit einer verbesserten HD-Grafik, einer optimierten Benutzeroberfläche und einer Lokalisierung in sieben Sprachen ist diese Sammlung die beste Möglichkeit, das vierte, fünfte und sechste Spiel des beliebten Franchise zu erleben.

Begleitet Apollo Justice auf seiner Mission, die Ordnung im Gerichtssaal wiederherzustellen und das dunkle Zeitalter des Gesetzes zu beenden– in Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy, welches im Frühjahr 2024 für PS4 erscheint.

Das Capcom Showcase hat uns einen ersten Einblick in das Gameplay von Pragmata gewährt– eine originelle, neue Idee aus dem Hause Capcom. Der Trailer hat uns den Protagonisten des Spiels gezeigt, der in einer nicht allzu weit entfernten dystopischen Zukunft auf einer Mondwelt lebt und dort gegen Roboter kämpft.

Neben dem Einblick in die Welt und die Charaktere des Spiels hat uns das Team außerdem mitgeteilt, dass der Veröffentlichungszeitraum nach hinten verschoben wurde. Aber seid versichert, dass das Entwicklerteam hart daran arbeitet, eine unvergessliche Erfahrung zu schaffen, die das Warten wert sein wird.

Vielen Dank für eure Geduld, wir freuen uns darauf, bald mehr Details mit euch zu teilen.

Der Schöpfer der Ace Attorney-Reihe, Shu Takumi, hat beim Capcom Showcase offenbart, dass die Demoversion von Ghost Trick: Phantom Detective ab heute für PS4 verfügbar ist.

In dieser überarbeiteten HD-Version des Mystery-Klassikers spielt ihr einen Mann namens Sissel, der die Kräfte der Toten nutzen muss, um das Rätsel seines eigenen Todes zu lösen. Manipuliert Objekte oder ergreift von ihnen Besitz, dreht die Zeit vor dem Tod eines Menschen zurück und sammelt Hinweise, um grausame Schicksale abzuwenden.

Ghost Trick: Phantom Detective erscheint am 30.Juni, also hoffen wir, dass ihr euch darauf freut, das Geheimnis um Sissels Schicksal zu lüften!

Mit rasender Geschwindigkeit nähert sich Exoprimal seiner Veröffentlichung am 14.Juli für PlayStation 5 und PlayStation 4! Das Capcom Showcase hat einen zweiten Testdurchgang in der offenen Beta angekündigt, der später in dieser Woche stattfinden soll, sowie einen neuen Koop-Modus für 5 Spieler und eine neue Exosuit-Variante angeteasert.

In Exoprimals zweitem Testdurchgang in der offenen Beta erwarten euch Dinosaurierhorden– ab Donnerstag, dem 15.Juni, 17:00Uhr PDT bis zum Sonntag, dem 18.Juni, 16:59Uhr PDT. Dieser Testdurchgang in der offenen Beta beinhaltet Koop-Missionen für 10 Spielerinnen und Spieler sowie zusätzliche Storyinhalte, die ihr auf keinen Fall verpassen wollt. Besucht die Website für die genauen Zeiten für eure Region.

Wir haben einen besonderen Spielmodus namens Savage Gauntlet angekündigt, in welchem ihr 5-Spieler-Koop-Missionen spielen könnt, die sich wöchentlich ändern. Messt euch mit anderen Spielern weltweit in einem Rennen gegen die Zeit!

Außerdem haben wir eine neue Exosuit-Variante angekündigt, Deadeye Alpha: Burst Fire, welche mit einer vielseitigen Waffe ausgestattet ist, die Feuerstöße abgeben oder als Schrotflinte benutzt werden kann. Deadeye Alpha und weitere Varianten werden in einem Update nach Veröffentlichung des Spiels hinzugefügt.