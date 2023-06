PM: Die Entwickler von The Elder Scrolls Online stellen die neuen Fertigkeitslinien der Arkanisten-Klasse vor (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

The Elder Scrolls Online: Necrom erscheint am 20. Juni für PlayStation 4 und PlayStation 5 und führt mit der neuen Arkanisten-Klasse eine völlig neue Spielweise ein. Mit drei einzigartigen Fertigkeitslinien und einer völlig neuen Kampfmechanik, dem Crux-System, verfügt der Arkanist über die überirdischen Kräfte der Apokryphen, um seine Feinde zu vernichten und seine Verbündeten zu beschützen.

Brian Wheeler, Lead Combat Designer bei ZeniMax Online Studios, verrät euch alles über die drei neuen Fertigkeitslinien des Arkanisten. Außerdem erzählt er euch mehr über die arkanen Kräfte, die ihr bei der Erkundung der Telvanni-Halbinsel und anderen Welten einsetzen könnt.

„Die Fertigkeitslinie ,Verkünder des Folianten’ ist hauptsächlich darauf ausgelegt, euren Feinden Schaden zuzufügen“, erklärt Wheeler. „Diese Linie bietet ebenfalls eine große Vielfalt an Fähigkeiten, von denen einige flächenbasierte Effekte auslösen, während sich andere wiederum auf bestimmte Ziele konzentrieren. Es gibt unzählige Möglichkeiten, wie man seinen Feinden Schmerzen zufügen kann.“

Bei der Entwicklung war schnell klar, dass der Arkanist herausstechen musste. Daher konzentrierte sich das Team auf Themen wie kosmisches Grauen und die Schwarzen Bücher von Hermaeus Mora, die ein unheimliches Portal zu einer breiten Palette an Kräften eröffnen.

„Einige Fähigkeiten wirken scharf und präzise, während andere eher chaotisch und intuitiv anmuten“, sagt Wheeler. „Bei unseren Tests sahen wir, wie die Spieler ihre gesamte Aktionsleiste mit Arkanisten-Fähigkeiten belegten. Wir wollten also sicherstellen, dass diese Fertigkeitslinie mit einer Vielzahl von unterstützenden visuellen Elementen heraussticht.“

Wenn es eine Fertigkeit gibt, die die „Verkünder des Folianten“-Fertigkeitslinie am besten einfängt, dann ist es der Schicksalsschnitzer, der sich die neue Kampfmechanik der Klasse hervorragend zunutze macht.

„Wir wollten, dass die Spieler reine arkane Energie in einem Strahl kanalisieren können, den sie selbst ohne Ziel irgendwo hinlenken können, während sie gleichzeitig unser neues Crux-System nutzen“, erklärt Wheeler.

„Je mehr Crux ihr habt, desto härter wird euer Energiestrahl den Gegner treffen.“

„Die ,Kurative Runenformen’ erweitern die Fähigkeiten des Arkanisten mit Heilungs- und Unterstützungsfähigkeiten“, sagt Wheeler.

Wie auch bei der „Verkünder des Folianten“-Fertigkeitslinie ergeben sich auch hier einige interessante Synergien, die Einzel- und flächenbasierte Heilung mit neuen Spielereien wie der Apokryphenpforte verbinden, die dem Spieler mit Hilfe von zwei Portalen mehr Mobilität bietet.“

In der Hitze des Gefechts ist es von entscheidender Bedeutung, schnell erkennen zu können, was einen heilt und was einem schadet. Daher hat das Team auch genau darauf geachtet, dass sich die Fertigkeitslinien für Schaden und Heilung trotz des gemeinsamen Ursprungs in Apocrypha visuell unterscheiden.

„Diese Fertikeitslinie ist weder brutal noch chaotisch, also haben wir uns eher an dem fluiden und tintenartige Ambiente von Apocrypha orientiert“, sagt Wheeler. „Zum Beispiel hat ,Domäne des Arkanisten’ einen wässrigen Umriss um die Fertigkeit herum und man führt gleichzeitig eine coole Animation aus, während man mit Runen um sich wirft.“

„Die Fertigkeitslinie ,Soldat von Apocrypha’ konzentriert sich hauptsächlich darauf, dass man Schaden einstecken und überleben kann“, erklärt Wheeler. „Aber man verfügt auch über einige nützliche und unterstützende Fähigkeiten, mit denen man seine Feinde kontrollieren kann. Dazu gehören mehrere Schildfertigkeiten, die wir als ,lebende Verstärkungen’ bezeichnen.“ Diese Verstärkungen sind aber nicht nur einfachen Boni für Werte; sie reagieren auch auf gegnerische Aktionen, indem sie euren Gegnern Schaden zufügen oder euch heilen!

Aus diesem Grund könnt ihr auf dem Weg des ,Soldat von Apocrypha’ nicht nur Massen an Gegnern in Schach halten, sondern auch zahlreiche Schnellfeuer- und Selbstfokusfähigkeiten nutzen.

„Die Hauptaufgabe eines Tanks ist es, seine Verbündeten zu schützen und gleichzeitig den gegnerischen Schaden auf sich zu ziehen. Deswegen kann der Arkanist seine Gegner auch verspotten. Es ist das erste Mal, dass eine Klasse in ESO diese Funktionalität erhält, ohne auf andere Fertigkeitslinien angewiesen zu sein.“ Die Fähigkeit, Gegner zu verspotten, ist von entscheidender Bedeutung, doch ebenso wichtig ist es, den unausweichlichen Ansturm zu überstehen, der daraus resultiert.

„Runentrotzschutz ist eine der herausragenden Fertigkeiten des Arkanisten, da sie die Verteidigung stark erhöht. Ein Morph dieser Fertigkeit– Undurchdringlicher Runentrotzschutz– verleiht in der ersten Sekunde nach dem Cast sogar noch mehr Rüstung. Ihr könnt die Fähigkeit also perfekt timen, um die maximale Schadensreduktion und Vergeltung zu erhalten.“

Dies ist natürlich nur eine kurze Einführung zu einigen der unheimlichen Fertigkeiten, die euch mit der brandneuen Arkanisten-Klasse zur Verfügung stehen. Zusätzlich zu den drei oben genannten einzigartigen Fertigkeitslinien ermöglicht euch das Crux-System, eure Fähigkeiten weiter zu verbessern und eure Spielweise individuell anzupassen.

Ihr möchtet noch mehr erfahren? Dann müsst ihr die seltsamen und wundersamen neuen Fertigkeiten der Klasse selbst entdecken, wenn The Elder Scrolls Online: Necrom am 20. Juni für PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheint. Viel Glück und wir sehen uns in Tamriel!