PM: Summer Game Fest 2023: 8 kommende PlayStation-Highlights angezockt (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Auf dem diesjährigen Summer Game Fest wurden haufenweise neue Gaming-Projekte das erste Mal vorgestellt. Bei so vielen alten Bekannten und neuen Gesichtern kann einen die schiere Anzahl neuer und interessanter PlayStation-Spiele glatt überwältigen. Ob ihr auf der Suche nach dem neuen Indie-Überflieger oder einer Neuinterpretation einer alten Branchengröße seid, hier wollen wir euch ein paar Spiele vorstellen, die wir selbst testen konnten und die ihr unserer Meinung nach im Auge behalten solltet.

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte und kann womöglich jede Menge neuer Türen öffnen. In Viewfinder findet ihr euch in einer mysteriösen Welt wieder und müsst euch allein auf Bilder verlassen, die ihr entweder findet oder selbst knippst und die euch den Weg weisen. Doch diese Bilder haben besondere Eigenschaften, sodass ihr sie an jedem Ort platzieren und durch sie hindurchreisen könnt. Eure Aufgabe wird darin bestehen, die verschiedenen Rätsel mithilfe der Bilder zu lösen– wobei eurer Vorstellungskraft dabei keine Grenzen gesetzt sind.

Macht ein Bild eines Flurs und platziert es auf dem Dach, damit Gegenstände von oben auf euch herabregnen. Oder ihr könntet ein Gebäude ablichten und es auf die Seite legen, um eine Brücke über eine tiefe Schlucht zu bauen. Und dank der vielen Grafikstile– von einfachen Kritzeleien von Kindern bis hin zu klassischer Pixel-Kunst– gibt es auch etwas fürs Auge und all diese Dinge, die ihr seht, könnt ihr nach Herzenslust verwenden. Bewaffnet euch ab 18.Juli 2023 mit eurer Kamera.

Wenn ihr auf einzigartige visuelle Präsentation steht, dann führt kein Weg daran vorbei, Hauntii eurer Wunschliste hinzuzufügen. Schlüpft in die Rolle des putzigen Geists Hauntii und durchstreift die im schlichten Grafikstil präsentierte, doch wunderhübsch anzusehende Welt Eternity. Dieser Twin-Stick-Shooter macht aus dem Genre ein entspannteres Spielerlebnis, das euch ermöglicht, die neumoderne Welt im eigenen Tempo zu erkunden. Auf euren Erkundungstouren könnt ihr von verschiedenen Gegenständen und Wesen Besitz ergreifen, um Rätsel zu lösen und euch gegen Feinde zur Wehr zu setzen, während ihr Schlüssel sammelt, um Hauntiis Vergangenheit zu enthüllen. 2024 könnt ihr selbst die Welt Eternity und weitere Regionen in Hauntii erkunden.

Thirsty Suitors nimmt drei Genres und macht einen wilden Mix daraus– inklusive bestechender Texte, schicker Grafik und einer Story, mit der sich jeder identifizieren kann. Ihr spielt Jala, die mit diversen Familienproblemen, Ex-Freunden mit Superkräften und ihren ganz eigenen psychischen Problemen zu kämpfen hat, die sie in gekonnter Videospielmanier lösen muss: Ihr sammelt Trick-Punkte beim Skateboarden, kämpft in rundenbasierten JRPG-Kämpfen gegen Gegner und absolviert Koch-Minispiel-Herausforderungen. Die verschiedenen Genres fügen sich perfekt ineinander und mit jedem Aspekt des Spiels gewinnt ihr nicht nur Erfahrungspunkte, sondern erlebt auch, was es bedeutet, sein Leben ausgiebig zu genießen.

Bereist eine Welt voll mit techno-organischem Spektakel. Cocoon ist ein Spiel, das jeden eurer Sinne berühren wird, während es euch in seine nicht vertonte, aber umfangreiche Welt hineinzieht. Hier erwartet euch Rätselspaß, bei dem eure Fähigkeit, zwischen den Welten hin- und herzureisen, das zentrale Spielelement darstellt. Mithilfe von Energiekugeln müsst ihr Systeme in verschiedenen Alien-Landschaften aktivieren, wobei ihr euch schnell von einer Karte zur anderen teleportieren müsst. Im Laufe der Geschichte schalten diese Kugeln auch weitere Kräfte frei, mit denen ihr euch den überlebensgroßen Alien-Bossen auf eurer Reise entgegenstellen könnt. Cocoon wird euch noch in diesem Jahr in seine extraterrestrische Welt entführen.

Nachdem die Welt überflutet wurde, haben sich die Bewohner an die neue Situation angepasst und sind zu Abenteurern auf hoher See geworden. In dieser Visual Novel mit Abenteuer-Flair schlüpft ihr in die Haut von Captain Maja und Besatzung. Saltsea Chronicles nimmt euch mit in eine Welt, die stilistisch an Kinderbücher angelehnt ist, aber eine tiefgreifende Geschichte erzählt, die jeder Erwachsene genießen kann. Das Abenteuer auf den sieben Weltmeeren hält nicht nur Spannung und Drama bereit, sondern ermöglicht euch, unterschiedliche Pfade einzuschlagen und potentielle Besatzungsmitglieder kennenzulernen– doch es liegt an euch, was ihr tun wollt und was nicht. In Saltsea Chronicles könnt ihr jedoch auch jederzeit zu einem früheren Punkt zurückspringen und somit verpasste Gelegenheiten nachholen, damit ihr dieses entspannende, mysteriöse und zum Nachdenken anregende Spiel vollumfänglich erleben könnt.

Prince of Persia: The Lost Crown ist eine Neuinterpretation von Ubisofts bekanntestem Klassiker. Fortbewegung, Kampf und Erkundung arbeiten hier Hand in Hand, denn Sargon, der neue Hauptcharakter des Spiels muss all diese Dinge meistern, während er Mount Qaf besteigt, um Prinz Ghassan zu retten. Sargon kann sowohl am Boden als auch in der Luft nach vorne schnelle, verschiedene Schwerttechniken aneinanderreihen und die Zeit kontrollieren, um bei einem Angriff in selbiger zurückzureisen und somit gleich noch einmal dieselbe Attacke auszuführen. Wenn ihr all diese Spielmechaniken erfolgreich miteinander kombinieren wollt, werdet ihr mit The Lost Crown jede Menge zu tun haben: Eure Geschicklichkeit wird auf die Probe gestellt, ihr müsst Angriffsmuster lernen und Umgebungsfallen ausweichen. Am 18.Januar 2024 könnt ihr selbst die Geheimnisse von Persien aufdecken.

Wenn wir gerade bei Neuauflagen von Klassikern sind: In Sonic Superstars kehrt der blaue Blitz wieder in die Welt der 2D-Plattformer zurück. Dieses Mal ist er jedoch nicht alleine unterwegs– und ihr ebenso wenig. Ihr könnt nicht nur als Sonic, Tails, Knuckles und Amy spielen, die alle mit eigenen besonderen Fähigkeiten aufwarten, sondern auch zusammen mit bis zu drei Freunden gleichzeitig im Koop-Modus – ein echtes Novum in der Reihe. Ebenfalls neu mit von der Partie sind die sogenannten Chaos Emeralds. Durch sie erhalten die Charaktere zusätzliche Kräfte, wie Fähigkeiten, mit denen sie sich in Wasser verwandeln und somit Wasserfälle hinaufschwimmen oder eine Armee von Klonen beschwören können, um jeden Gegner auf dem Bildschirm zu besiegen. Haben wir schon erwähnt, dass euch in diesem Klassiker außerdem ausschließlich neue Zonen erwarten? Sonic kommt später im Jahr 2023 mit Sonic Superstars auf die PlayStation gerannt.

Die neue IP von Square Enix, Foamstars, beantwortet die Frage: „Schäumen oder nicht schäumen?“ Das Spiel nimmt sich des Helden-Shooter-Genres und geht damit einen neuen Weg, denn jeder Charakter ist mit einer Schaumkanone ausgerüstet. Wodurch sich dieses Spiel aber von der Konkurrenz abhebt, sind die strategischen Möglichkeiten, die der Schaum ermöglicht. Je mehr von der Karte mit eurem Blasenschaum bedeckt ist, desto schneller könnt ihr von A nach B reisen, ob laufend, darauf surfend, um einem angeschlagenen Gegner den Rest zu geben, oder abtauchend wie ein Hai. Ihr könnt mit dem Schaum aber auch in die Höhe bauen und somit gigantische Türme und Festungen errichten, in denen ihr euch verschanzen könnt. Foamstars enthält mehrere Charaktere mit eigenen Moves und Fähigkeiten und schickt sich an, ein wettbewerbsorientierter Sandbox-Team-Shooter zu werden, der Spielern jede Menge verschiedener Spielstile ermöglicht und mehr Spaß als Seifenblasen bietet. Foamstars wird für PlayStation 4 und PlayStation 5 veröffentlicht.