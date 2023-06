Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Sonic kehrt auf altbekannte Weise zurück. Sonic Superstars führt den schnellen blauen Igel zu seinen 2D-Retro-Wurzeln zurück, wo er gemeinsam mit einigen seiner spielbaren besten Freunde Dr. Eggman besiegen muss (oder Robotnik, wenn ihr besonders nostalgisch seid). Aber lasst euch nicht vom klassischen Äußeren täuschen. Sonic Superstars zeigt uns, dass auch ein alter Igel noch neue Tricks lernen kann.

Genau wie in den meisten klassischen Sonic-Titeln werdet ihr auch in Sonic Superstars nicht nur den titelgebenden Igel spielen können. Dieses Mal gibt es vier Helden, aus denen ihr auswählen könnt, darunter Sonic the Hedgehog, Miles „Tails“ Prower, Knuckles the Echidna und Amy Rose in ihrem originalen Sonic CD-Outfit.

Ganz im Geiste von Retro-Sonic hat jeder dieser Charaktere seine eigenen Fähigkeiten, die ihn zur optimalen Wahl für verschiedene Spielstile und Spieldurchläufe machen. Sonic zeichnet die Geschwindigkeit aus, Tails kann hoch fliegen, Knuckles kann horizontal gleiten und klettern und Amy hat ihren Hammer, mit dem sie Wände zertrümmern kann, und der nicht nur den größten Schadensradius unter allen Charakteren hat, sondern ihr auch einen Doppelsprung ermöglicht. Allein diese Charaktere sind Grund genug, immer wieder zu dem Spiel zurückzukehren, doch es gibt noch eine Reihe weiterer Details, die den Suchtfaktor ausmachen.

Zum ersten Mal in der Geschichte der Reihe können vier Spieler gleichzeitig die Welt von Sonic bereisen. Ihr und eure Gruppe könnt aus den vier Charaktere wählen und zusammenarbeiten, um die Chaos Emeralds einzusammeln und unschuldige Tiere aus den mechanischen Fängen von Dr. Eggman zu befreien.

Obwohl Sonic Superstars zu seinen 2D-Wurzeln zurückkehrt, wird es ausschließlich brandneue Zonen geben. Das bedeutet neue Level-Designs, neue Schauplätze und ein paar echte Hingucker, durch die ihr in Schallgeschwindigkeit rollen könnt. Dazu gehören ein nebliger Dschungel, ein Wald voller natürlicher Schienen zum Schlittern, Lianen zum Bungeespringen und vieles mehr. Das Spiel ist visuell vielfältig und modern und erschafft gleichzeitig die Atmosphäre der klassischen Reihe. Aber lasst euch lieber nicht zu sehr von der Aussicht ablenken und passt auf, wo ihr hinlauft…

Die Zonen sind nicht das Einzige, das ein Upgrade erhält. Eggman hat ein paar neue Tricks im Ärmel, die dem Igel und seinen Freunden das Leben schwer machen. Dazu gehören unzählige neue Gegner und zahlreiche Hindernisse, die es zu vermeiden und zu überwinden gilt. Manchmal werdet ihr euch nicht nur ein paar gewöhnlichen Badniks gegenüber sehen. Bereitet euch auf Kämpfe mit Minibossen und Eggmans eigenen mechanischen Erfindungen vor, die euch aufhalten sollen. Zumindest ist das der Plan.

Ein neues Feature in der Welt von Sonic the Hedgehog ist die Macht der einzelnen Chaos Emeralds, die ihr nutzen könnt. Nachdem ihr einen verborgenen Ring in einem Level entdeckt habt, müsst ihr ein Greifhaken-Minispiel absolvieren, in dem ihr euch durch Hindernisse schwingen müsst, um euch den funkelnden Edelstein zu schnappen.

Sega hat bereits zwei Emeralds enthüllt. Einer verwandelt euch in Wasser, sodass ihr Wasserfälle erklimmen könnt, ein anderer lässt euch den Bildschirm mit einer Armee aus Klonen leerfegen. Das heißt, dass es erstmalig keine Zeit zu verschwenden gibt, um alle sieben Emeralds einzusammeln und Sonic so Superkräfte zu verleihen. Es ist wichtig, alle Emeralds zu sammeln, doch ist auch jeder Emerald für sich genommen mächtig, denn sie eröffnen euch neue Spielweisen nach jedem besonderen Level. Da es sieben Emeralds zu finden gibt, sind die Möglichkeiten, die euch die verschiedenen Kräfte bieten, nahezu endlos.

Fans von 2D-Sonic können sich darauf freuen, dass das physikbasierte Gameplay in alter Schönheit zurückkehrt. Benutzt Rampen, um schneller zu werden und große Distanzen zu überwinden. Beschleunigt und nutzt euren Schwung, um von Gegnern abzuspringen und so weite Strecken zurückzulegen. Nutzt die Fähigkeiten eurer Charaktere in Kombination mit eurer Beschleunigung, um euch auf einzigartige Weise fortzubewegen. Das alles erwartet euch, um euch ein unvergessliches Sonic-Erlebnis zu ermöglichen, welches euch in Schallgeschwindigkeit erobern wird.

Alle Zutaten dieses Sonic-Rezepts verpassen einem klassischen Titel einen modernen Anstrich. Die Neuerungen zu den Retro-Sonic-Titeln machen aus dem Spiel nicht nur einen Nostalgietrip, sondern eine brandneue Erfahrung für Spieler aller Generationen von Igelfans.

Diejenigen, die nach Sonic Mania auf eine weitere Ergänzung der 2D-Sonic-Reihe warten, können sich getrost auf dieses Spiel freuen. Und diejenigen, die bisher noch nicht in Berührung mit der Sonic-Reihe geraten sind, finden in diesem Spiel den optimalen Einstieg, der die Reihe perfektioniert und in allen Bereichen 100% verspricht. Sonic Superstars erscheint im Herbst 2023.