PM: EXOPRIMAL™: Hammerheads HQ – Open Beta im Juni & Neo T. Rex Co-op Battle (Capcom)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Willkommen zum dritten Hammerheads HQ-Post! Wir hatten kürzlich einige aufregende EXOPRIMAL™-Neuigkeiten für euch, sowohl zum Summer Game Fest als auch im Capcom Showcase. Darunter die Ankündigung, dass wir von Freitag, 16. Juni 2023, 12:00 Uhr (UTC) bis Sonntag, 18. Juni 2023, 23:59 Uhr (UTC) einen zweiten offenen Beta-Test starten!

Diese Open-Beta ist eine weitere großartige Gelegenheit, EXOPRIMAL™ kostenlos auszuprobieren und einen Teil der Dino-Slay-Action zu erleben, die euch zum Start am 14. Juli erwartet. Außerdem haben wir einige der PvP-Missionen aus der vorherigen Beta entfernt und dafür etwas hinzugefügt, das diejenigen unter euch, die gerne Koop spielen und Bosskämpfe mögen, ganz schön auf Trab halten wird. Mehr dazu in Kürze…

Das stimmt, Leviathan hat neue Dinosaurier-Superschwärme heraufbeschworen, mit denen ihr euch diese Woche messen könnt!

Die zweite Open-Beta steht allen offen, die EXOPRIMAL™ noch vor der Veröffentlichung ausprobieren möchten, und bietet plattformübergreifendes Spielen, Konsolen eingeschlossen! Je nachdem, wann ihr diesen Beitrag seht, ist der Pre-Load / Download der Beta jetzt verfügbar, also ab in den Steam-, XBOX-, oder Playstation-Store und macht euch bereit für den Kampf! Wie bei der vorherigen Open-Beta benötigt ihr eine CAPCOM ID, um EXOPRIMAL™ spielen zu können. Wenn ihr bereits eine CAPCOM ID habt, seid ihr startklar. Wenn nicht, könnt ihr schnell und kostenlos ein Konto erstellen, indem ihr hier klickt.

Wir ändern die Dinge ein wenig für die zweite Open-Beta, indem wir einige PvP-Missionen entfernen und einige PvE-Alternativen einbauen, darunter einen Kampf, der so furchterregend ist, dass 10 Exofighter zusammenarbeiten müssen, um überhaupt eine Chance zu haben. Trefft die Wahl eures Suits weise!

Macht euch bereit für den Kampf gegen den Neo T.Rex und seine Raptoren-Superschwärme! In diesem Kampf müssen sich beide 5er-Teams zu einem Team von 10 Exofightern zusammenschließen und zusammenarbeiten, um eine wahrhaft furchterregende kooperative Herausforderung zu meistern, über die Leviathan nur zu gerne mehr Kampfdaten erhalten würde…

Stellt euch dem Neo T. Rex gemeinsam und siegt als Team, oder fallt den Zähnen dieser Monstrosität zum Opfer und erlebt..die sofortige kollektive…Entlassung.

Um euch auf eure Begegnung mit dem Neo T.Rex vorzubereiten, haben wir mit EXOPRIMAL™-Direktor Hiraoka gesprochen, um einige Top-Tipps zu erhalten, die sicherstellen, dass ihr und euer Team unversehrt wieder zurückkehrt…

alle zusammen! Exoprimal-Direktor Takuro Hiraoka hier mit einigen Tipps für den zweiten Exoprimal Open-Beta-Test. Ich möchte mich auf den 10-Spieler-Koop-Kampf gegen den Neo-Tyrannosaurus konzentrieren, der manchmal als Spezialmission während der Beta erscheint.

Fangen wir mit den Grundlagen an: Der Körper des Neo-Tyrannosaurus ist mit Wucherungen bedeckt. Das sind seine Schwachstellen, also müsst ihr auf sie zielen, wenn ihr Schaden anrichten wollt, denn der Rest des Körpers ist unverwundbar. Welche Stellen am einfachsten zu treffen sind, hängt vom gewählten Exosuit ab. Überlegt euch also strategisch, welche Fähigkeiten ihr ausrüstet und wie ihr sie am besten einsetzen.

Was die Angriffe des Neo-Tyrannosaurus angeht, so müsst ihr nicht nur auf Bewegungen achten, bei denen er seinen Körper einsetzt, wie beispielweise Bissangriffe, sondern auch auf seinen Laserstrahl, den ihr bei einem normalen T-Rex wahrscheinlich nicht finden würdet! Ihr solltet sicherstellen, dass der Tank eures Teams auf diesen Angriff vorbereitet ist, oder vielleicht jemanden beauftragen, eine Mauer zu bauen.

Wenn ihr ein großes „WARNUNG!“-Zeichen auf dem Bildschirm seht, bedeutet das, dass ein AOE-Angriff auf euch zukommt, also seid euch eurer Umgebung bewusst und überlegt schnell, wie ihr ausweichen könnt. Es kann sein, dass ihr beim ersten Mal unvorbereitet seid, aber wenn ihr ruhig bleibt, findet ihr schon noch heraus, wie ihr am besten reagiert. Nicht in Panik zu geraten ist der Schlüssel!

Der Neo-Tyrannosaurus ist einer der stärksten Neosaurier im Spiel, aber mit 10 Exosuits solltet ihr erfolgreich sein. Ich hoffe, ihr habt Spaß an dieser besonderen Mission, in der ihr euch mit dem gegnerischen Team zusammentut, um diese Bestie zu besiegen! Hinweis: Der Kampf gegen den Neo-Tyrannosaurus in der Open-Beta wurde speziell für diesen Test entwickelt, sodass ihr ihn im fertigen Spiel noch ein bisschen anders erleben werdet.

Wenn ihr diese Tipps beachtet, könnt ihr aus eurem epischen Kampf siegreich hervorgehen. Aber seid gewarnt: Wie Direktor Hiraoka bereits erwähnte, wurde dieser Neo-Tyrannosaurus-Kampf speziell für den offenen Betatest entwickelt. Macht euch also auf einen noch intensiveren Kampf voller Überraschungen bei der Veröffentlichung gefasst.

Ihr seid Content Creator:in und wollt euch am Wochenende gemeinsam mit eurer Community in das Spektakel stürzen? Egal, ob ihr besonders erfolgreich den Neo T.Rex besiegt habt, euch ein hervorragender Schnappschuss eines Raptoren(Schwarms) gelungen ist oder ihr euer Team einfach besonders gut in Szene gesetzt habt, wir wollen daran teilhaben! Sendet uns eure Live-Streaming Kanäle via community.dach@capcom.com, teilt eure VODs mit uns oder markiert uns auf Social Media. Wir sind gespannt, wie ihr euch in den Wargames anstellt. �

Ihr seid schon voll dabei und habt Feedback für uns? Nehmt an der offiziellen Umfrage zum zweiten Open-Beta-Test teil und erhaltet den Blitz-Skin für den Zephyr Exosuit!* Die Umfrage ist vom 16. Juni (Fr.) 02:00 Uhr MESZ – 22. Juni (Do.) 06:00 Uhr MESZ verfügbar.**

Wir danken euch für euer Feedback!

*Hinweis: Teilnahmebelohnungen könnten zu einem späteren Zeitpunkt auch über andere Wege erhältlich gemacht werden.

**Hinweis: Die Prämien für die Teilnahme an der zweiten Open-Beta werden möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt zur Verfügung gestellt.

Das war’s mit unserem neusten Hammerheads HQ Post!

Wir hoffen, dass ihr alle eine fantastische Zeit im Open-Beta-Test habt! Falls ihr es noch nicht getan habt, haltet eure CAPCOM-IDs bereit, versammelt euer Team von Exofightern und bereitet euch auf den Kampf gegen den Neo T.Rex vor!

Wir melden uns in Kürze mit unserem nächsten Community-Beitrag zurück, aber währenddessen erhaltet ihr alle Updates zu EXOPRIMAL™ über Twitter, Instagram und Facebook. Noch mehr Einzelheiten findet ihr auf der offiziellen EXOPRIMAL™ Website.

Ach ja, und wenn ihr schon mal hier seid, seht euch dieses aktuelle Video des Entwicklerteams an, in dem sie euch durch den Start von Exoprimal führen, mit neuem Material, das die Charakter- und Anzuganpassungen sowie die Entwicklung der Geschichte des Spiels zeigt:

Danke Exofighters, wir sehen uns in den Wargames!