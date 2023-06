PM: Fortnite: Kollabo mit Spider-Verse führt heldenhafte Inhalte ein (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Spidey-Fans aufgepasst: Im beliebten Battle-Royale-Shooter Fortnite kommt ihr aktuell voll auf ihre Kosten!

Kurz bevor “Spider-Man: Across the Spider-Verse” in den Kinos startet, ist Epic Games nämlich eine weitere Kollabo mit Marvel eingegangen. Schaut deshalb unbedingt mal in den Shop. Dort findet ihr zwei schicke Outfits des beliebten Superhelden.

Das Erste zeigt Miles Morales im schwarzen Spider-Man-Outfit. Enthalten ist eine Variante ohne und eine mit Maske. Dazu gibt es ein cooles Portal als Rücken-Accessoire und die Spitzhacke “Spider-Hams Hammer”, die das Emote “Her die Flosse” enthält.

Das zweite Outfit ist eine futuristische Version des Comic-Helden und heißt Spider-Man 2099. Mit dabei ist das reaktive Rücken-Accessoire “Netzumhang 2099”, das sich langsam auflöst, wenn ihr niedergestreckt seid. Abgerundet wird das Bundle durch die Äxte-928.

Ihr wollt gleich beide Outfits haben? Dann holt euch das „Quer durchs Spider-Verse“-Bundle! Zusätzlich bekommt ihr hier einen schönen Ladebildschirm, der zwei Spinnenhelden beim Schwingen durch die Stadt zeigt.

Die Outfit-Pakete sind noch nicht alles. In dieser Woche sind nämlich die Netzschwinger ins Spiel zurückgekehrt – im neuen Miles Morales Look. Mit ihnen könnt ihr die neuen Spidey-Aufträge von Woche elf absolvieren und euch natürlich über die Insel schwingen. Also haltet nach ihnen Ausschau! Ihr könnt sie sowohl an Land finden als auch bei Spider-Gwen kaufen. Sie kosten 600 Goldbarren.

Landet am besten bei Slappy Shores! Auf dem Dach des südlich gelegenen Gebäudes solltet ihr Spider-Gwen begegnen.

Erledigt ihr einen Auftrag, bekommt ihr als Belohnung meist Erfahrungspunkte. Einer beschert euch wiederum die Lobby-Melodie Seide und Duft. Das ist ein Musikstück aus dem kommenden Film, über den wir nachfolgend ein paar Worte verlieren.

Spider-Man: Across the Spider-Verse ist ein Animationsfilm, der in Deutschland am 1. Juni in die Kinos gekommen ist. Die Handlung baut auf Spider-Man: A new Universe auf, dreht sich also erneut um Miles Morales und Co.

Nachdem sich Miles wieder mit Spider-Gwen zusammengeschlossen hat, verschlägt es ihn ins Multiversum. Hier trifft er auf eine Gruppe aus Spinnenmenschen. Ihre Aufgabe: Das Multiversum vor dem Bösen zu schützen. Doch weil die verschiedenen Helden sich nicht einig werden können, muss Miles gegen sie alle antreten.

Hierbei muss er sich erneut fragen, was Held sein bedeutet. Eine Frage, die notwendig ist, um seine liebsten Mitmenschen zu retten.

Genau wie der Vorgänger soll Spider-Man: Across the Spider-Verse die Zuschauer mit seinem richtungsweisenden visuellen Stil begeistern. Einen Einblick verschafft euch der folgende Trailer.