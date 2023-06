PM: MLB The Show 23 meldet sich im Juni mit neuen Updates zurück (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

MLB The Show 23 hat ein neues Spielerlebnis namens Storylines eingeführt, das die ereignisreiche Geschichte der Negro Leagues feiert. Wir freuen uns riesig über die wahnsinnig positiven Reaktionen auf dieses neue Herzensprojekt des Entwicklerteams. Ohne die großartige Partnerschaft mit dem Negro Leagues Baseball Museum und seinem Präsidenten Bob Kendrick wäre Storylines nicht einmal ansatzweise möglich gewesen.

Vor ein paar Wochen wurden die Pläne für den Bau eines brandneuen Museums enthüllt. Das Negro Leagues Baseball Museum ist das einzige Museum der Welt, das sich dem Erhalt und der Würdigung der traditionsreichen Geschichte des afroamerikanischen Baseballs und seines Einflusses auf den sozialen Fortschritt Amerikas verschrieben hat.

In Zusammenarbeit mit Major League Baseball, The Players Association, Sony Interactive Entertainment und dem Negro Leagues Baseball Museum.

Ihr sucht nach einer neuen Herausforderung, aber euch fehlt die Zeit für eine ganze Saison in MLB The Show 23? Dann sind Mini-Saisons genau das Richtige für euch. Erstellt ein „All Gold“-Team oder ein Team aus gewöhnlichen Spielern, schließt dann 28 reguläre Inning-Spiele in Saison 3 ab und gewinnt die Mini-Saisons-Meisterschaft, um Kevin Gausman aus der Captain-Reihe und Paul Goldschmid aus der Captain-Reihe in der Mini-Saisons-Herausforderung „All Gold Everything“ zu erhalten.

Lasst euer bestes „Diamond Dynasty“-Team im „Ranked 3“-Programm antreten, das ab heute verfügbar ist. Spielt alleine im unserem 1-gegen-1-Modus oder im Koop-Modus mit Freunden (2 gegen 2 oder 3 gegen 3) und verbessert eure Wertungen, um im „Ranked 3“-Programm Fortschritte zu machen. Auf diese Weise gelangt ihr an mehrere Packs, einschließlich des „World Series Choice“-Packs mit Carlos Correa aus der Kaiju-Reihe und Andre Dawson aus der Incognito-Reihe.

Feiert den Vatertag mit dem Vatertagsprogramm von MLB The Show 23, das unter „Andere Programme“ zu finden ist. Freut euch auf brandneue Momente, Missionen und eine Eroberungskarte und nehmt am „Have a Catch“-Event teil, um Fortschritte zu machen und berühmte Vater-Sohn-Duos im Spiel freizuschalten. Fügt sie zu eurer Spielerliste hinzu und erhaltet XP, Stubs und Packs. Das Vatertagsprogramm beginnt am Donnerstag, 15. Juni, um ca. 12 Uhr PDT.

Zudem könnt ihr euch im Juni auf weitere Inhalte freuen. Die „Future Stars“-Reihe rückt aufstrebende Spieler aus der ganzen Liga ins Rampenlicht. Am 23. Juni um 12 Uhr PDT startet in MLB The Show 23 das „Future Stars“-Programm, das in Diamond Dynasty unter „Andere Programme“ verfügbar ist.

Schließt Momente und Missionen ab, bei denen die Spieler der „Future Stars“-Reihe im Mittelpunkt stehen, und nehmt es beim Showdown mit dem Endgegner auf, um die „Future Stars“-Eroberungskarte zu erobern und neue Diamanten für euer Team freizuschalten.

